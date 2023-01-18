Apple представила нові MacBook Pro на процесорах M2 Pro і M2 Max

Нових MacBook Pro очікували від Apple ще у 2022 році, однак компанія з якоїсь причини їх відклала. Тепер на офіційних каналах виробника з'явився короткий 18-хвилинник ролик з презентацією ноутбуків та комп'ютерів Mac mini.

Оновлень не так багато, як хотілося б, однак розповісти все ж є про що. 24 канал зібрав усі зміни нового покоління "макбуків", а також порівняв відмінності з попереднім.

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MacBook Pro

Apple анонсувала дві моделі MacBook Pro нового покоління на потужніших чипах M2 Pro і M2 Max – з екранами 14 і 16 дюймів . Компанія стверджує, що базовий MacBook Pro з чипом M2 Pro на 20% швидший за модель 2021 року і на 30% потужніший у графічних завданнях.

– з . Компанія стверджує, що базовий MacBook Pro з чипом M2 Pro на 20% швидший за модель 2021 року і на 30% потужніший у графічних завданнях. Девайси можуть похвалитися до 96 гігабайтами об'єднаної оперативної пам'яті LPDDR5 (у лінійці 2021 року максимумом були 64 гігабайти) та оснащуються SSD-накопичувачем ємністю до 8 терабайтів.

LPDDR5 (у лінійці 2021 року максимумом були 64 гігабайти) та оснащуються SSD-накопичувачем ємністю до 8 терабайтів. MacBook Pro 2023 року отримали новітній інтерфейс HDMI 2.1 , завдяки якому досягається підтримка зовнішніх дисплеїв з роздільною здатністю 8K при 60 герцах. Також підтримується підключення 4К-монітора з частотою 144 або навіть 240 герців.

, завдяки якому досягається підтримка зовнішніх дисплеїв з роздільною здатністю 8K при 60 герцах. Також підтримується підключення 4К-монітора з частотою 144 або навіть 240 герців. Крім того, нові ноутбуки мають Thunderbolt 4 і працюють зі свіжим модулем Wi-Fi 6e.

Комплектний MagSafe 3 у нових MacBook Pro тепер відповідає кольору обраної моделі.

Екрани такі ж, як і раніше: Liquid Retina XDR з вирізом зверху та HD-камерою роздільною здатністю 1080p.

В корпус вбудовані 6 динаміків і мікрофони студійної якості.

Найпотужніший MacBook Pro тепер здатний "обробляти сцени, які не можуть запустити інші ноутбуки та комп'ютери". Наприклад, компіляція в Xcode на 25% швидша порівняно з попереднім поколінням, а обробка в Adobe Photoshop на 80% порівняно з найшвидшим MacBook Pro на базі Intel. Рендеринг заголовків і анімації в Motion тепер відбувається на 80% швидше порівняно з найшвидшим MacBook Pro на базі Intel і на 20% швидше порівняно з попереднім поколінням.

Що не змінилося:

Дизайн. Зовні ноутбуки не відрізняються від моделей 2021 року , що й не дивно, враховуючи масштабний редизайн у попередньому поколінні;

, що й не дивно, враховуючи масштабний редизайн у попередньому поколінні; Камера FaceTime;

Аудіосистема;

Мікрофони;

Максимальна ємність SSD;

Якість і діагональ дисплея;

Клавіатура, трекпад;

MagSafe;

Габарити (розмір, товщина, вага);

Кольори корпусу;

Швидкість швидкого заряджання;

Ємність акумуляторів;

Комплектація (крім кабелю MagSafe).

Без змін також лишиться й ціна. Базовий 14-дюймовий MacBook Pro з M2 Pro обійдеться в 1999 доларів, а 16-дюймова модель у 2499 доларів. Ноутбуки надійдуть у продаж 24 січня.

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