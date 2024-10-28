Магнітна буря накрила Землю 28 жовтня: що про неї варто знати

Після "швидкого й чітко вираженого" коронального викиду маси 26 жовтня вчені спрогнозували магнітну бурю на Землі всього через два дні після спалаху на Сонці. Згідно зі спостереженнями, вона вже почалася. Чого очікувати людям?

Викид прибув до нас із великої плями AR3872, яка зараз розташована між великим скупченням AR3873 і AR3869. Обидві групи сонячних плям в той самий час викидали великі спалахи, але без викиду матерії, пише Solen.info.

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Масштаби збурень

Цього разу причин для хвилювання немає. Максимальний індекс потоку сонячних частинок виявився трохи меншим, ніж очікувалось. Учені кажуть, що максимальна сила бурі не перевищить G2, що є помірним рівнем. Однак більшість часу буря взагалі перебуватиме на найнижчому різні G1.

За таких умов збої в енергосистемах можуть виникати лише у високих широтах, до яких Україна не належить. Лише тривалі шторми можуть спричинити пошкодження трансформаторів. Полярних сяйв у нас очікувати не варто. Прямо зараз вони спостерігаються на крайній півночі Росії, за Полярним колом. За кілька годин їх побачать у Фінляндії, Швеції та Норвегії.

Уже до завтра все повинно заспокоїтись, а буря повністю затихне.