Выброс прибыл к нам из большого пятна AR3872, которое сейчас расположено между большим скоплением AR3873 и AR3869. Обе группы солнечных пятен в то же время выбрасывали большие вспышки, но без выброса материи, пишет Solen.info.

Смотрите также NASA официально объявляет солнечный максимум: что это значит для человечества

Масштабы возмущений

На этот раз причин для волнения нет. Максимальный индекс потока солнечных частиц оказался немного меньше, чем ожидалось. Ученые говорят, что максимальная сила бури не превысит G2, что является умеренным уровнем. Однако большую часть времени буря вообще будет находиться на самом низком различные G1.

При таких условиях сбои в энергосистемах могут возникать только в высоких широтах, к которым Украина не относится. Только длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов. Полярных сияний у нас ожидать не стоит. Прямо сейчас они наблюдаются на крайнем севере России, за Полярным кругом. Через несколько часов их увидят в Финляндии, Швеции и Норвегии.

Уже к завтрашнему дню все должно успокоиться, а буря полностью затихнет.