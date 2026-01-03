Магнітна буря 3 січня: наслідки грудневого спалаху на Сонці та загрози для України

Перші дні 2026 року проходять під впливом активних процесів на Сонці, які сформувалися ще наприкінці грудня. Геомагнітна ситуація залишається нестабільною, а початок січня супроводжується підвищеною увагою вчених до космічної погоди через можливі збурення магнітного поля Землі.

Якою буде магнітна буря 3 січня?

Причиною геомагнітної активності 3 січня стане потужний сонячний спалах класу M7.1, зафіксований наприкінці грудня 2025 року. Він супроводжувався викидом корональної маси – хмарою зарядженої плазми, яка, за уточненими розрахунками NOAA, рухається у напрямку Землі більш прямо, ніж передбачалося спочатку, пише 24 Канал.

Моделювання NOAA SWPC WSA-ENLIL показує, що основний удар плазмової хмари припадає на 3 січня. Допустиме відхилення в часі становить близько 7 годин, тому початок збурень у прогнозах був під питанням (з можливим стартом ще наприкінці доби 2 січня), але пік буде саме у суботу.

На цю дату діє попередження про магнітну бурю рівня G2, пише SolarHam. Такий рівень вважається помірним і вже здатен впливати на роботу радіозв’язку, супутникових навігаційних систем і стан іоносфери, особливо у північних регіонах планети.

Але для України суттєвих ризиків не прогнозується. Геомагнітні бурі рівнів G1 – G2 зазвичай не мають прямого впливу на ці широти та не становлять загрози для населення.

Окрему роль у розвитку подій можуть відігравати суббурі – короткочасні, але інтенсивні вивільнення енергії у магнітному полі Землі. Саме вони часто спричиняють раптове посилення полярних сяйв і можуть призводити до їхнього поширення на нижчі широти. Попри те, що загальне розширення аврорального овалу відбувається поступово, суббурі здатні дати яскравіший, але короткий ефект.

Спостереження полярного сяйва 3 січня ускладнюватимуться повним Місяцем, відомим як Вовчий Місяць. Його яскраве світло зменшить контрастність аврор, що особливо критично для середніх широт, де навіть за умов бурі рівня G2 сяйва залишаються слабко помітними.