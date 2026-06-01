Магнітні бурі у червні: якою буде космічна погода найближчим часом

Останні дні весни пройшли відносно спокійно для Сонця, проте початок літа обіцяє зміну космічної погоди. Поява нової корональної діри, яка вже розвернулася до нашої планети, змушує фахівців уважно стежити за активністю світила та готуватися до збурень магнітного поля найближчим часом.

Що відбувалося на Сонці наприкінці травня й чого чекати мешканцям Землі у червні?

Затишшя, яке спостерігали наприкінці травня, поступово змінюється на період підвищеної активності. Протягом 29 – 31 травня науковці не зафіксували жодних викидів корональної маси, які були б спрямовані безпосередньо на Землю. Це дозволило магнітосфері нашої планети залишатися у відносно стабільному стані. Проте Сонце не було повністю неактивним: за цей період дослідники помітили кілька спалахів, серед яких виділявся спалах класу М1.1, який зафіксували 29 травня. Про це пише спеціалізований ресурс зі спостереження за космічною погодою SolarHam.

Окрім поодиноких спалахів, на видимій частині сонячного диска фахівці нарахували щонайменше сім пронумерованих груп сонячних плям, як показують дані solen.info. Найбільшу увагу привертають регіони AR4452 та AR4455, оскільки саме вони мають найбільший потенціал для створення ізольованих спалахів М-класу. Хоча ці події поки що не призвели до потужних геомагнітних наслідків, вони свідчать про те, що внутрішні процеси в надрах нашої зірки стають інтенсивнішими.

Головною ж новиною початку червня стала поява великої корональної діри, яка отримала номер CH1372. Ця зона з розімкнутими лініями магнітного поля має позитивну полярність і зараз розташована безпосередньо навпроти Землі. Корональні діри є джерелами швидкого сонячного вітру – потоків заряджених частинок, що рухаються зі значно більшою швидкістю, ніж звичайний сонячний вітер. Коли ці потоки досягають магнітосфери планети, вони спричиняють її збурення.



Карта сонячних плям і корональних дір станом на 31 травня 2026 року / Зображення SDO/NASA/solen.info

Науковці прогнозують, що потік сонячного вітру з цієї зони досягне нашої планети вже 3 червня і продовжуватиме свій вплив 4 червня. Таким чином, хоча 1 – 2 червня геомагнітне поле залишатиметься спокійним, ситуація почне змінюватися вже у середу. Очікують, що індекс геомагнітної активності підніметься до рівня Kp4, що відповідає активному стану магнітосфери. Також існує висока ймовірність виникнення слабкої магнітної бурі класу G1, коли індекс сягне позначки Kp5.

Попри те, що бурі класу G1 вважають мінімальними за шкалою космічної погоди, вони все ж можуть впливати на роботу енергетичних систем у високих широтах і змінювати поведінку мігруючих тварин. Для звичайних людей це зазвичай означає можливість спостерігати полярні сяйва в регіонах, розташованих ближче до полюсів.

Спеціалісти продовжують аналізувати зображення, отримані за допомогою обсерваторії SDO/AIA, аби вчасно попередити про можливі посилення сонячної активності. Подальші оновлення прогнозу залежатимуть від швидкості сонячного вітру та його щільності в момент контакту з магнітним щитом Землі.