Магнітні бурі у квітні: прогноз космічної погоди на перший тиждень місяця

Березень завершується, не спричинивши жодної великої магнітної бурі. Здебільшого ми спостерігали незначні збурення рівня G1 та G2, а Сонце майже не давало великих викидів плазми. У цій статті ми розглянемо, чого очікувати від космічної погоди у квітні 2025 року, зокрема у перший тиждень нового місяця.

Останній день березня

Перш за все варто попрощатися з березнем, оскільки місяць ще остаточно не завершився. Вчені зазначають, що активність Сонця почала зростати під самий кінець періоду: якщо минулі тижні зоря майже не продукувала спалахів і в якийсь момент навіть не мала видимих плям на поверхні, то за останні кілька днів ми бачили шість досить великих подій класу M та одну класу X1.1, яка закінчилась корональним викидом маси, пише 24 Канал.

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Але хвилюватися немає причин. Згідно зі спостереженнями, Земля "ухилилася" від потоку сонячних протонів, які полетіли в наш бік 28 березня з плями AR4046. Це був перший за кілька місяців сонячний спалах X-класу. Згідно з моделюванням, якби ця хвиля вдарила по планеті, вона могла б спричинити сильну магнітну бурю. Але нам пощастило: потік проходить над планетою, а єдиний ефект, який ми можемо спостерігати, – нетривалі збої у високочастотних радіохвилях (короткохвильовий радіозв'язок) у полярних регіонах.

Слід також зазначити, що велика й складна сонячна пляма AR4048 розростається у західній області сонячного диска, трохи нижче екватора. Вона досить активна й зараз викидає спалахи класу M. Вона представляє більшу загрозу X-спалахів у майбутньому, ніж уже згадана сонячна пляма AR4046.



Карта сонячних плям станом на 31 березня 2025 року / Фото NASA/Обсерваторія сонячної динаміки

Чого чекати у квітні

Спостереження показують, що жодних інших корональних викидів маси в бік Землі більше не було щонайменше з 28 березня. Крім того, гігантська корональна діра вже зникла й не піддає нас бомбардуванню додатковими сонячними частинками. Це означає, що найближчими днями магнітної бурі на Землі не буде – щонайменше до 3 квітня, а в кращому випадку до 5 квітня.

Якщо КВМ з'явиться сьогодні до кінця доби, то йому знадобиться час, щоб дістатися до планети – не більше 5 днів. Середня тривалість цієї "подорожі", як правило, складає три дні. Однак імовірність цього наразі невелика, оскільки всі активні сонячні плями спрямовані трохи в бік від Землі.

Однак Сонце обертається, а разом із ним і плями. Тож скоро AR4046 та AR4048 дивитимуться прямо на нас, що підвищить імовірність збурень з наступного тижня або в останні дні поточного.