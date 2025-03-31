Магнітні бурі у квітні: прогноз космічної погоди на перший тиждень місяця
- В останні дні березня активність Сонця зросла, але Земля уникла сильних магнітних збурень.
- Прогноз на початок квітня передбачає відсутність магнітної бурі в перші дні місяця.
- Активні сонячні плями AR4046 та AR4048 можуть збільшити ймовірність збурень наприкінці тижня або на початку наступного, коли вони повернуться до нас.
Березень завершується, не спричинивши жодної великої магнітної бурі. Здебільшого ми спостерігали незначні збурення рівня G1 та G2, а Сонце майже не давало великих викидів плазми. У цій статті ми розглянемо, чого очікувати від космічної погоди у квітні 2025 року, зокрема у перший тиждень нового місяця.
Останній день березня
Перш за все варто попрощатися з березнем, оскільки місяць ще остаточно не завершився. Вчені зазначають, що активність Сонця почала зростати під самий кінець періоду: якщо минулі тижні зоря майже не продукувала спалахів і в якийсь момент навіть не мала видимих плям на поверхні, то за останні кілька днів ми бачили шість досить великих подій класу M та одну класу X1.1, яка закінчилась корональним викидом маси, пише 24 Канал.
Дивіться також Прогнозування магнітної бурі: чому більшість прогнозів у мережі хибні та де шукати правду
Але хвилюватися немає причин. Згідно зі спостереженнями, Земля "ухилилася" від потоку сонячних протонів, які полетіли в наш бік 28 березня з плями AR4046. Це був перший за кілька місяців сонячний спалах X-класу. Згідно з моделюванням, якби ця хвиля вдарила по планеті, вона могла б спричинити сильну магнітну бурю. Але нам пощастило: потік проходить над планетою, а єдиний ефект, який ми можемо спостерігати, – нетривалі збої у високочастотних радіохвилях (короткохвильовий радіозв'язок) у полярних регіонах.
Слід також зазначити, що велика й складна сонячна пляма AR4048 розростається у західній області сонячного диска, трохи нижче екватора. Вона досить активна й зараз викидає спалахи класу M. Вона представляє більшу загрозу X-спалахів у майбутньому, ніж уже згадана сонячна пляма AR4046.
Карта сонячних плям станом на 31 березня 2025 року / Фото NASA/Обсерваторія сонячної динаміки
Чого чекати у квітні
Спостереження показують, що жодних інших корональних викидів маси в бік Землі більше не було щонайменше з 28 березня. Крім того, гігантська корональна діра вже зникла й не піддає нас бомбардуванню додатковими сонячними частинками. Це означає, що найближчими днями магнітної бурі на Землі не буде – щонайменше до 3 квітня, а в кращому випадку до 5 квітня.
Якщо КВМ з'явиться сьогодні до кінця доби, то йому знадобиться час, щоб дістатися до планети – не більше 5 днів. Середня тривалість цієї "подорожі", як правило, складає три дні. Однак імовірність цього наразі невелика, оскільки всі активні сонячні плями спрямовані трохи в бік від Землі.
Однак Сонце обертається, а разом із ним і плями. Тож скоро AR4046 та AR4048 дивитимуться прямо на нас, що підвищить імовірність збурень з наступного тижня або в останні дні поточного.