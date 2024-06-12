Нещодавні сонячні спалахи спричинили полярні сяйва навіть на Марсі

З початку травня наша планета пережила кілька дуже потужних геомагнітних штормів, які спровокували яскраві полярні сяйва, проблеми з супутниками та перебої в радіозв'язку. Але сонячні спалахи, які є причиною всього цього, відчула на собі не лише Земля. Марсохід NASA Curiosity зафіксував найвищий рівень радіації, що досягла Марса, котрий не має такого ж потужного магнітного поля для її відбиття.

Що сталося на Марсі

Нещодавній спалах на Сонці спрямував потужний потік заряджених частинок і радіації в бік Марса, дозволивши вченим отримати рідкісне уявлення про те, як ці події розгортаються на інших планетах, окрім Землі.

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Марсохід Curiosity фіксував наслідки сонячної бурі на поверхні Марса, використовуючи свої навігаційні камери, щоб записати, як частинки з Сонця дощем обрушилися на Червону планету. Апарат також виміряв найбільшу дозу радіації за час своєї 12-річної місії , що дає більше уявлення про те, скільки випробувань чекає на майбутніх астронавтів, які відправляться в далеку подорож на Марс.

, що дає більше уявлення про те, скільки випробувань чекає на майбутніх астронавтів, які відправляться в далеку подорож на Марс. Водночас орбітальний апарат MAVEN спостерігав полярні сяйва на дальньому боці Марса.

На цих кадрах не видно полярного сяйва, однак ми можемо бачити сильні перешкоди, які спричинили зростаючі рівні сонячної радіації: відео

За останній місяць Сонце випромінювало серію сонячних спалахів і корональних викидів маси (CME), які долетіли аж до Марса. 20 травня сонячний орбітальний апарат NASA Solar Orbiter зафіксував сонячний спалах, який пізніше був класифікований як X12 (сонячні спалахи починаються з класу B, найслабшого, і закінчуються найсильнішим, X-класом).

Масивний сонячний спалах послав у бік Червоної планети рентгенівські та гамма-промені, що рухалися зі швидкістю світла, а також заряджені частинки, які були запущені наступним CME.

Ще один ролик, який показує сильні перешкоди, спричинені радіацією: відео

Відділ аналізу космічної погоди Місяця та Марса в Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA відстежив частинки, які прибували на Марс протягом десятків хвилин і з'явилися у вигляді чорно-білих смуг і цяток на зображенні марсіанського ландшафту.

Нещодавно мій рутинний моніторинг пилу збігся з великою сонячною подією, що вдарила по Червоній планеті, і заряджені частинки, які потрапили в мою камеру, спричинили спотворення,

– написали оператори марсохода від імені Curiosity, які ведуть його сторінку в соцмережі X.

Детектор оцінки радіації (RAD) марсохода був використаний для вимірювання кількості випромінювання, яке досягло Марса. Він виявив її найбільший сплеск: астронавт на поверхні планети отримав би дозу опромінення у 8 100 мікрогрей, що еквівалентно 30 рентгенам грудної клітки.

Полярне сяйво

Після цієї сонячної бурі в небі над Марсом також з'явилося полярне сяйво. Орбітальний апарат Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN зафіксував сяйво над планетою за допомогою приладу для дослідження сонячних енергійних частинок.

На цьому змонтованому з фотографій ролику фіолетовим показано області, де спостерігалося сяйво, хоча якість його далеко не найкраща: відео

Це була найбільша подія сонячних енергійних частинок, яку коли-небудь спостерігав MAVEN. За останні тижні відбулося кілька сонячних подій, тому ми спостерігали хвилю за хвилею частинок, що падали на Марс,

– каже Крістіна Лі, спеціалістка з космічної погоди в проєкті MAVEN.

Чому це важливо

Ці дані особливо важливі, оскільки людство планує висадку астронавтів на Марс у 2030-х роках.

Очікується, що скелі або лавові трубки (ями та печери у марсіанському ґрунті) забезпечать додатковий захист для людей, оскільки дози радіації на сусідній з нами планеті значно вищі через слабке магнітне поле.

Однак вчені все одно повинні знати, з чим зіткнуться астронавти, щоб підготуватися до всіх можливих ситуацій.

Сонячні бурі

Нагадаємо, наше Сонце проходить через 11-річний цикл коливань активності, і зараз ми наближаємося до сонячного максимуму. Як наслідок, на зорі спостерігається збільшення кількості сонячних плям, сонячних спалахів та корональних викидів маси.

Земля пережила власну сонячну бурю в період з 10 по 12 травня, яка призвела до перебоїв в електромережі та відключень радіо, серед інших технологій та інфраструктури, а до цього ще одну. Це призвело до красивих барвистих полярних сяйв у нічному небі над більшою частиною світу, в тому числі й над Україною.