Один єдиний астероїд призвів до утворення двох мільярдів кратерів на Марсі, кажуть науковці

Вчені з Лабораторії реактивного руху NASA зробили революційне відкриття на Марсі, показавши, що один удар метеорита спричинив утворення мільярдів вторинних кратерів на поверхні планети.

Головному кратеру, названому Корінто, 2,3 мільйона років, його площа становить понад 10 кілометрів. Але як же так сталося, що навколо утворилося безліч дрібних ударних кратерів?

А тим часом Гігантський вулкан на Марсі роками ховався просто у нас перед очима

Хмара уламків

Річ у тім, що зіткнення підняло вгору масивний шлейф каміння, який майже відразу ринув на поверхню Червоної планети утворивши ланцюгову реакцію кратерів на площі близько 800 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія також охоплює і місце посадки марсохода NASA InSight.

Висновки, отримані в результаті аналізу супутникових знімків, можуть значно поглибити наше розуміння геологічної історії Марса та його ландшафтів, що продовжують еволюціонувати.

Оскільки людство готується відправити астронавтів на Червону планету, результати таких досліджень є безцінними для майбутніх місій. Дослідження також висвітлює динамічну природу марсіанської геології, про що свідчить нещодавній марсіанський землетрус, спричинений ударом метеорита, який розкопав підземний лід.

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Це відкриття не лише акцентує на важливості постійних космічних досліджень, але й потенціалі для відкриття нових аспектів планетарної науки. Продовжуючи досліджувати нашу Сонячну систему, кожна знахідка наближає нас до розгадки таємниць наших небесних сусідів.