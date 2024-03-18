Главный кратер,, названный Коринто, 2,3 миллиона лет, его площадь составляет более 10 километров. Но как же так случилось, что вокруг образовалось множество мелких ударных кратеров?

А тем временем Гигантский вулкан на Марсе годами прятался прямо у нас перед глазами

Облако обломков

Дело в том, что столкновение подняло вверх массивный шлейф камней, который почти сразу хлынул на поверхность Красной планеты образовав цепную реакцию кратеров на площади около 800 тысяч квадратных километров. Эта территория также охватывает и место посадки марсохода NASA InSight.

Выводы, полученные в результате анализа спутниковых снимков, могут значительно углубить наше понимание геологической истории Марса и его продолжающих эволюционировать ландшафтов,.

Поскольку человечество готовится отправить астронавтов на Красную планету, результаты таких исследований являются бесценными для будущих миссий. Исследование также освещает динамическую природу марсианской геологии, о чем свидетельствует недавнее марсианское землетрясение, вызванное ударом метеорита, который раскопал подземный лед.

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Это открытие не только акцентирует важность постоянных космических исследований, но и потенциал для открытия новых аспектов планетарной науки. Продолжая исследовать нашу Солнечную систему, каждая находка приближает нас к разгадке тайн наших небесных соседей.