Вчені зібралися використовувати кров і піт астронавтів для будівництва марсіанських міст

У пошуках стійких методів будівництва майбутніх поселень на Марсі вчені запропонували нетрадиційне рішення: використовувати людські біологічні рідини, зокрема кров, піт і сльози, для створення будівельних матеріалів.

Дослідження, проведене вченими з Університету Гаразмі в Тегерані, вивчає цю концепцію поряд з іншими потенційними методами марсіанського будівництва, спрямованими на використання ресурсів, доступних на Червоній планеті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Direct.

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Для чого нам революційні будівельні технології?

Транспортування будівельних матеріалів на Марс є величезним логістичним викликом, з непомірними витратами і технічними перешкодами. В ролі альтернативи вчені досліджують способи використання марсіанського ґрунту, відомого як реголіт, у поєднанні з матеріалами, які астронавти могли б постачати самостійно.

Концепція "астробетону" – речовини, схожої на бетон, виготовленої з марсіанського реголіту, змішаного з людськими біологічними рідинами, – знову з'явилася як життєздатне рішення.

Спочатку запропонований дослідниками з Манчестерського університету в 2021 році, AstroCrete ґрунтується на білку, який міститься в людській крові і називається людським сироватковим альбуміном (HSA), що діє як сполучна речовина. Додавання сечовини, компонента, що видобувається з сечі, може ще більше підвищити міцність матеріалу.

За словами іранської команди, один астронавт може виробляти достатньо HSA протягом 72 тижнів, щоб побудувати невелике житло для іншого члена екіпажу. Матеріал також може бути надрукований на 3D-принтері на місці, що спростить процес будівництва.

Ця концепція сягає корінням в історичні практики, оскільки використання крові в будівельному розчині сягає своїм корінням ще давньоримського будівництва. Дослідники зазначають, що після того, як астронавти встановлять первинні укриття, такі як надувні конструкції, їхні біологічні рідини можуть допомогти виробляти астробетон для постійних поселень.

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Окрім матеріалів, отриманих від людини, дослідження також вивчає інші варіанти. Науковці пропонують збирати на Марсі карбонат кальцію для створення вапняного розчину або використовувати поклади сірки для розробки сірчаного бетону – стійкого до корозії матеріалу, добре пристосованого до суворих умов Марса.