Що відомо

GaoJing 1-02 – це комерційний супутник, який рухався зі швидкістю 27 400 кілометрів на годину, коли увійшов в атмосферу над Новим Орлеаном о 22:08 за місцевим часом. Потім він попрямував на північ у напрямку Міссісіпі, Арканзасу та Міссурі, написав на Bluesky Джонатан МакДауелл, астрофізик з Гарвардського та Смітсонівського центрів астрофізики, як повідомляє 24 Канал.

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Супутник був космічним сміттям і мертвим, як дверний цвях, з січня 2023 року. Це було неконтрольоване повернення,

– написав МакДауелл у коментарях, відповідаючи на запитання докторки Анжели Таннер з Університету штату Міссісіпі.

Супутник GaoJing 1-02, також відомий як Superview 1-02, був запущений наприкінці 2016 року, за даними NASA. МакДауелл зазначив, що апарат був вимкнений майже два роки тому, тож це було лише питанням часу, коли він знову впаде на Землю.

Повернення низькоорбітальних супутників відбувається природним чином. Щоб уникати цього, працюючі апарати зазвичай запускають двигуни й корегують орбіту, однак цей космічний труп не мав такої розкоші.

Коли супутник розпався в атмосфері, соціальні мережі зарясніли серією фотографій і відеозаписів події, а Американське метеорне товариство отримало 120 повідомлень про "вогняну кулю" від переляканих і просто зацікавлених людей. Деякі спостерігачі прийняли супутник за метеорний потік Урсиди, пік якого також припав на вихідні.

Супутник GaoJing 1-02 згорає в атмосфері: відео

МакДауелл також зазначив, що супутник був досить малий, а тому встиг згоріти ще задовго до зближення з поверхнею. Однак лишається невелика імовірність, що якісь окремі уламки все ж могли впасти на землю. Пам'ятаючи драматичні падіння останків китайських ракет, які не згорали в атмосфері, це було би геть не дивно.