Халява скінчилася: Маск скасував дистанційку в Twitter і наказав готуватися до "важких часів"

Ілон Маск надіслав свій перший електронний лист співробітникам Twitter після того, як купив компанію. Новий глава соцмережі попередивши персонал про "важкі часи попереду" і негайне припинення віддаленої роботи.

В електронному листі Маск попередив, що більш слабке економічне середовище в США означатиме труднощі для Twitter. Аналітики прогнозують уповільнення зростання рекламних витрат у 2023 році, і, як бізнес, де реклама становить приблизно 90 відсотків доходу, Twitter сильно постраждає від цього.

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Дистанційка все

Маск повідомив співробітникам, що вони повинні перебувати в офісі мінімум 40 годин на тиждень, і що він буде схвалювати віддалену роботу тільки в кожному конкретному випадку. Маск раніше сигналізував про свою незгоду з віддаленою роботою, але в червні в інтерв'ю з командою Twitter заявив, що "винятковим" працівникам буде дозволено продовжувати цю практику.

Дорога попереду важка і зажадає інтенсивної роботи для досягнення успіху,

– написав Маск в електронному листі

В іншому повідомленні він додав, що "протягом наступних кількох днів абсолютним пріоритетом є пошук і призупинення будь-яких перевірених ботів/тролів/спаму".

Хаос у Twitter

Хаотичне управління сайтом з боку Маска також позначиться на рекламних доходах Twitter. Ряд великих компаній, в тому числі страховик Allianz і автовиробник Audi, призупинили витрати на рекламу в Twitter у відповідь на поглинання компанії Маском і його амбіції скоротити модерацію на платформі.

У серії публічних запитань і відповідей Маск сказав рекламодавцям, що він почув їх занепокоєння і що ніяких змін в політиці модерації контенту на платформі ще не відбулося. Раніше Маск звинувачував "групи активістів" у тиску на рекламодавців з метою змусити їх відмовитися від кампаній (не наводячи жодних доказів цього твердження) і звинувачував ці ж неназвані групи в "спробі знищити свободу слова в Америці".

Бардак з верифікацією та підпискою

Тим часом найпомітніша зміна у Twitter, це нова система верифікації, а точніше її відсутність. Будь-хто заплативши 8 доларів отримає "синю галочку" підтвердження, який раніше позначала офіційний акаунт. Разом з тим жодної процедури верифікації отримання галочки не передбачає.

Ймовірно Twitter додасть інші позначки для власників офіційних акаунтів, які будуть видавати безкоштовно, однак отримати їх зможуть лише держструктури, ЗМІ та деякі офіційні особи. Однак, схоже на те, що це реакція на масову критику, інакше чому б не залишити все як було, а для власників підписки придумати новий тег.

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Хай там як, а Маск розраховує, що підписка Twitter Blue стане популярною і приноситиме компанії половину доходів. Нагадаємо, що окрім галочки вона передбачає кращу видачу контенту в пошуку та менше реклами.