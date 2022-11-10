В электронном письме Маск предупредил, что более слабая экономическая среда в США будет означать трудности для Twitter. Аналитики прогнозируют замедление роста рекламных расходов в 2023 году, и как бизнес, где реклама составляет примерно 90 процентов дохода, Twitter сильно пострадает от этого.

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Дистанционка все

Маск сообщил сотрудникам, что они должны находиться в офисе минимум 40 часов в неделю, и что он будет одобрять отдаленную работу только в каждом конкретном случае. Маск ранее сигнализировал о своем несогласии с отдаленной работой, но в июне в интервью с командой Twitter заявил, что "исключительным" работникам будет позволено продолжать эту практику.

Дорога впереди тяжелая и потребует интенсивной работы для достижения успеха,

– написал Маск в электронном письме

В другом сообщении он добавил, что "в течение следующих нескольких дней абсолютным приоритетом является поиск и приостановка любых проверенных ботов/троллей/спама".

Хаос в Twitter

Хаотическое управление сайтом со стороны Маска также отразится на рекламных доходах Twitter. Ряд крупных компаний, в том числе страховщик Allianz и автопроизводитель Audi, приостановили расходы на рекламу в Twitter в ответ на поглощение компании Маском и его амбиции сократить модерацию на платформе.

В серии публичных вопросов и ответов Маск сказал рекламодателям, что он услышал их беспокойство и никаких изменений в политике модерации контента на платформе еще не произошло. Ранее Маск обвинял "группы активистов" в давлении на рекламодателей с целью заставить их отказаться от кампаний (не приводя никаких доказательств этого утверждения) и обвинял эти неназванные группы в "попытке уничтожить свободу слова в Америке".

Бардак с верификацией и подпиской

Тем временем самое заметное изменение в Twitter это новая система верификации, а точнее ее отсутствие. Любой заплатив 8 долларов получит "синюю галочку" подтверждения, ранее обозначавшего официальный аккаунт. Вместе с тем никакой процедуры верификации получения галочки не предусматривает.

Вероятно, Twitter добавит другие отметки для владельцев официальных аккаунтов, которые будут выдавать бесплатно, однако получить их смогут только госструктуры, СМИ и некоторые официальные лица. Однако похоже, это реакция на массовую критику, иначе почему бы не оставить все как было, а для владельцев подписки придумать новый тег.

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Как бы там ни было, а Маск рассчитывает, что подписка Twitter Blue станет популярной и будет приносить компании половину доходов. Напомним, что, кроме галочки, она предусматривает лучшую выдачу контента в поиске и меньше рекламы.

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