Ілон Маск погрожує зняти з експлуатації кораблі Dragon через конфлікт із Трампом

Між Ілоном Маском та Дональдом Трампом розгорівся публічний конфлікт, який може мати серйозні наслідки для космічної галузі США. Після завершення терміну "спеціального державного службовця", Маск розкритикував новий законопроєкт, що призвело до конфлікту, внаслідок чого Маск пригрозив вивести Dragon з експлуатації.

Перед цією погрозою Трамп написав, що Маск "вже набрид", і додав, що розглядає можливість скасування державних контрактів з компаніями Маска, інформує 24 Канал.

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Заяви Трампа / Скриншот 24 Каналу

У відповідь на цю погрозу Маск заявив у X, що SpaceX "негайно розпочне зняття з експлуатації кораблів Dragon", які наразі є єдиним американським засобом доставки астронавтів на орбіту.

Чому Crew Dragon такі важливі для NASA

Кораблі Crew Dragon та Cargo Dragon використовуються NASA для транспортування екіпажів та вантажів до Міжнародної космічної станції, і їхнє зняття з експлуатації може фактично зупинити американські пілотовані місії. Альтернатива у вигляді Starliner від Boeing досі не сертифікована для регулярних польотів і має за собою шлейф технічних проблем.

Під загрозою опинилися і майбутні місії: нині один Dragon вже пристикований до МКС у межах місії Crew-10, а старт місії Crew-11 запланований не раніше липня, але тепер може бути відкладений.

Незрозуміло, як відмова від Dragon позначиться на приватних польотах, зокрема запланованій місії компанії Axiom Space, яка має стартувати найближчими днями на новому кораблі Dragon.

Ситуація також ставить під сумнів реалізацію майбутніх етапів програми Artemis – Маскова ракета Starship має доставити астронавтів на Місяць у межах місії Artemis 3 у 2027 році. Але втрата контрактів на тлі скорочення бюджету NASA може зруйнувати амбіції США щодо повернення на Місяць.

Цей конфлікт також торкнувся Джареда Айзекмана – засновника Polaris Program і учасника приватних місій з SpaceX, який нещодавно втратив підтримку Білого дому. Трамп відкликав кандидатуру Айземана на пост глави NASA.

У NASA на заяву Маска відповіли стримано, повідомляє Space.com: "Агентство продовжить реалізовувати бачення Президента щодо космосу та працювати з нашими промисловими партнерами, щоб забезпечити досягнення цілей", – заявила прессекретарка NASA Бетані Стівенс.