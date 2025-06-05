За попередніми даними, збій спричинив стрибок напруги в електромережі, інформує 24 Канал з посиланням на 7news. Увагу інженерів одразу привернув можливий "диверсант" – великий білий какаду, який до інциденту активно вовтузився в кабелях.

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Ми не стверджуємо, що це причина наших електричних проблем… але й не виключаємо цього!

– прокоментували ситуацію в компанії Gilmour Space Technologies, яка розробила ракету.

У соцмережах кадри з птахом на стартовому майданчику викликали ажіотаж. Один з користувачів написав: "Це так по-австралійськи!"

Розслідування поки не завершене. Gilmour Space Technologies повинна надати детальний звіт авіакосмічному регулятору. Одних лише фотографій з пернатим на місці події для офіційного висновку недостатньо.

Ракета Eris Легкий триступеневий носій, здатний виводити на орбіту вантажі до 300 кг на висоті приблизно 200 км. Перший та другий ступені обладнані гібридними двигунами Sirius власної розробки: на першому чотири, на другому – один. Паливо – суміш твердого пального з рідким окисником – забезпечує контроль тяги під час польоту. Третій ступінь має рідинний двигун Phoenix, також створений інженерами Gilmour.

Раніше Австралія запускала свої супутники за допомогою США та Великої Британії. Створення власного носія дозволить країні отримати автономію в космічних запусках. Завдяки мініатюризації електроніки сучасні супутники можуть бути достатньо компактними та потужними для національних потреб.

А тим часом NASA врятувало міжпланетну станцію Psyche, перемкнувши двигуни за мільйони кілометрів від Землі. Місія продовжить шлях, але залишиться без резерву на випадок нових поломок до прибуття на ціль у 2029 році.