Його головним завданням буде перевірка та інтерпретація даних, які почне надсилати нова обсерваторія імені Віри Рубін, запуск якої запланований на найближчий час, розповідає 24 Канал.

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Перші знімки з телескопа очікуються вже 23 червня, а наукові спостереження розпочнуться до кінця року. Завдяки дзеркалу діаметром 8,4 метра та 3,2-гігапіксельній матриці LSST, обсерваторія щовечора генеруватиме до 20 терабайтів даних, створюючи повну панораму неба кожні три дні.

Саме Sorcha допоможе обробити цей масив інформації, перевіряти спостереження на відповідність теоретичним моделям і уточнювати інтерпретації.



Sorcha та "Рубін" разом зможуть знайти нові об'єкти в Сонячній системі / Фото University of Washington

Попередні моделювання свідчать про можливість виявлення мільйонів нових об’єктів у Сонячній системі. Камера телескопа зніматиме за допомогою кількох кольорових фільтрів та охоплюватиме за раз ділянку, що дорівнює площі 45 повних Місяців. Усе буде фіксуватись протягом 10 років, створюючи своєрідний кольоровий «фільм» нічного неба.

На думку розробників, Sorcha є критично важливою для передбачення майбутніх знахідок і розуміння того, що саме буде зафіксовано обсерваторією. Очікується, що телескоп ідентифікує приблизно 127 тисяч навколоземних об’єктів – астероїдів та комет, орбіти яких перетинають або наближаються до Землі.

Це втричі більше за нинішній каталог у 38 тисяч і дозволить виявити понад 70% потенційно небезпечних тіл діаметром понад 140 метрів, що зменшить ризик зіткнень із невідомими об’єктами катастрофічного масштабу.

Можливо також відкриття понад 5 мільйонів астероїдів головного поясу – проти приблизно 1,4 мільйона, які були відомі раніше. У перші роки роботи телескоп надасть детальну інформацію про колір та обертання приблизно третини з них, що поглибить знання про еволюцію планетезималей – будівельних блоків Сонячної системи.

У системі Юпітера очікується відкриття 109 тисяч троянських астероїдів, що перебувають на орбіті планети в точках Лагранжа. Це більш ніж у сім разів перевищує нинішню кількість відомих об’єктів цього типу. Вони є надзвичайно цінними для вивчення ранніх етапів формування планет.

За орбітою Нептуна телескоп зможе знайти 37 тисяч нових тіл – майже удесятеро більше від нинішнього обсягу. Ці відкриття можуть розкрити нові подробиці міграції Нептуна та історії формування зовнішніх регіонів Сонячної системи. Також є шанс зафіксувати ознаки так званої Дев’ятої планети – або навіть саму планету.

Крім того, Sorcha та обсерваторія допоможуть знайти 1 500–2 000 кентаврів – нестабільних об’єктів між орбітами гігантських планет. Більшість із них зрештою покине Сонячну систему, а деякі перетворяться на короткоперіодичні комети. Камера телескопа дозволить вперше докладно дослідити цей перехідний стан.

Моделювання показує, що телескоп Рубін збільшить відому популяцію малих тіл у 4–9 разів, відкривши небачене розмаїття орбіт, кольорів та світлових кривих,

– резюмують дослідники.

Це оновить уявлення про формування Сонячної системи та поліпшить здатність людства ідентифікувати й за потреби відвертати загрозливі для Землі об’єкти. Один з таких, до речі, розміром 366 метрів зараз наближається до Землі. NASA вважає його потенційно загрозливим.