Телескоп у місячному кратері: проєкт на мільярди

NASA працює над концепцією радіотелескопа, який буде розміщено в одному з місячних кратерів на зворотному боці супутника. Йдеться про конструкцію під назвою Lunar Crater Radio Telescope (LCRT). Це буде перша подібна структура, повністю зібрана роботизованими системами. Телескоп складатиметься з величезної сітки, підвішеної в кратері за допомогою тросів. Його діаметр становитиме близько 350 метрів – більше, ніж у телескопа Аресібо, хоча й менше за китайський FAST, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

Дивіться також Intuitive Machines нарешті розповіла, чому її посадковий модуль врізався в Місяць

Унікальність LCRT полягає в тому, що розміщення на зворотньому боці Місяця повністю ізолює його від перешкод із Землі – як природних, так і створених людиною. Завдяки цьому він зможе вловлювати слабкі сигнали з найвіддаленіших куточків Всесвіту, які неможливо зафіксувати на Землі.

Радіотиша Місяця проти шуму супутників

Головна причина розробки LCRT – це загроза, яку становлять сучасні супутникові "мегасузір’я". Стрімке розгортання приватних супутників, зокрема системи Starlink, призводить до зростання радіошуму, що може зробити радіоастрономію із Землі практично неможливою. За словами вчених, якщо ця тенденція триватиме, людство може втратити доступ до важливих частин радіоспектра.

LCRT дозволить уникнути цієї проблеми, забезпечивши стабільні умови для спостережень. Водночас дослідники попереджають – навіть з таким телескопом можливості будуть обмеженими порівняно з глобальною мережею наземних обсерваторій. Обговорюються також альтернативні варіанти – наприклад, сузір’я супутників на орбіті Місяця, однак вони матимуть коротший період спостережень.

Погляд у "темні віки" Всесвіту

LCRT також дасть змогу досліджувати так звані наддовгі хвилі – радіосигнали з довжиною понад 10 метрів, які не проходять крізь земну атмосферу. Саме ці сигнали містять інформацію про найдавніші етапи існування Всесвіту – період "темних віків", коли космос ще не був наповнений зірками, а переважали нейтральний водень, фотони і темна матерія.

На думку дослідників, такі спостереження можуть кардинально змінити уявлення про фундаментальну фізику, темну матерію, енергію і космічну інфляцію.

Від мрії до реалізації

Проєкт LCRT був уперше запропонований у 2020 році. Він пройшов через дві фази фінансування від NASA, а зараз команда з Лабораторії реактивного руху (JPL) готується подати заявку на третю фазу. Якщо її буде схвалено, будівництво телескопа може розпочатись у 2030-х роках. Орієнтовна вартість – близько 2,6 мільярда доларів.

Уже обрано кратер шириною приблизно 1,3 кілометра у північній півкулі Місяця, проте його точне розташування поки не розголошується. Тим часом дослідники працюють над масштабною моделлю телескопа у співвідношенні 200:1, яку планують протестувати в Каліфорнії.

Перші кроки до місячної радіоастрономії

LCRT не стане першою спробою використовувати Місяць як платформу для радіоспостережень. У 2024 році модуль "Одіссей" доставив на ближній бік супутника телескоп ROLSES-1, який зміг зафіксувати радіосигнали. Щоправда, переважно з Землі. Найближчим часом апарат Blue Ghost II має спробувати посадку на зворотному боці Місяця з мініатюрним телескопом LuSEE Night, здатним вловлювати наддовгі хвилі.

За словами науковців, ці місії допоможуть краще зрозуміти місячне середовище, а також визначити оптимальні стратегії для майбутніх глибоких космічних досліджень.