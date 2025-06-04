Его главной задачей будет проверка и интерпретация данных, которые начнет посылать новая обсерватория имени Веры Рубин, запуск которой запланирован на ближайшее время, рассказывает 24 Канал.

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Первые снимки с телескопа ожидаются уже 23 июня, а научные наблюдения начнутся до конца года. Благодаря зеркалу диаметром 8,4 метра и 3,2-гигапиксельной матрице LSST, обсерватория каждый вечер будет генерировать до 20 терабайт данных, создавая полную панораму неба каждые три дня.

Именно Sorcha поможет обработать этот массив информации, проверять наблюдения на соответствие теоретическим моделям и уточнять интерпретации.



Sorcha и "Рубин" вместе смогут найти новые объекты в Солнечной системе / Фото University of Washington

Предварительные моделирования свидетельствуют о возможности обнаружения миллионов новых объектов в Солнечной системе. Камера телескопа будет снимать с помощью нескольких цветных фильтров и охватывать за раз участок, равный площади 45 полных Лун. Все будет фиксироваться в течение 10 лет, создавая своеобразный цветной "фильм" ночного неба.

По мнению разработчиков, Sorcha является критически важной для предсказания будущих находок и понимания того, что именно будет зафиксировано обсерваторией. Ожидается, что телескоп идентифицирует примерно 127 тысяч околоземных объектов – астероидов и комет, орбиты которых пересекают или приближаются к Земле.

Это втрое больше нынешнего каталога в 38 тысяч и позволит выявить более 70% потенциально опасных тел диаметром более 140 метров, что уменьшит риск столкновений с неизвестными объектами катастрофического масштаба.

Возможно также открытие более 5 миллионов астероидов главного пояса – против примерно 1,4 миллиона, которые были известны ранее. В первые годы работы телескоп предоставит подробную информацию о цвете и вращении примерно трети из них, что углубит знания об эволюции планетезималей – строительных блоков Солнечной системы.

В системе Юпитера ожидается открытие 109 тысяч троянских астероидов, находящихся на орбите планеты в точках Лагранжа. Это более чем в семь раз превышает нынешнее количество известных объектов этого типа. Они являются чрезвычайно ценными для изучения ранних этапов формирования планет.

За орбитой Нептуна телескоп сможет найти 37 тысяч новых тел – почти в десять раз больше нынешнего объема. Эти открытия могут раскрыть новые подробности миграции Нептуна и истории формирования внешних регионов Солнечной системы. Также есть шанс зафиксировать признаки так называемой Девятой планеты – или даже саму планету.

Кроме того, Sorcha и обсерватория помогут найти 1 500–2 000 кентавров – нестабильных объектов между орбитами гигантских планет. Большинство из них в конце концов покинет Солнечную систему, а некоторые превратятся в короткопериодические кометы. Камера телескопа позволит впервые подробно исследовать это переходное состояние.

Моделирование показывает, что телескоп Рубин увеличит известную популяцию малых тел в 4–9 раз, открыв невиданное разнообразие орбит, цветов и световых кривых,

– резюмируют исследователи.

Это обновит представление о формировании Солнечной системы и улучшит способность человечества идентифицировать и при необходимости предотвращать угрожающие для Земли объекты. Один из таких, кстати, размером 366 метров сейчас приближается к Земле. NASA считает его потенциально угрожающим.