Все більші натовпи людей збираються по всьому світу на протести проти Tesla та Ілона Маска

Протягом кількох минулих тижнів сотні дилерських центрів Tesla у США, Канаді та Європі були епіцентром протестів, організованих рухом "Tesla Takedown". Демонстранти висловлювали своє невдоволення політичним впливом Ілона Маска та його діями.

Зупинити Ілона Маска

Протестувальники регулярно збираються у значній кількості в таких великих містах, як Нью-Йорк і Чикаго, тримаючи в руках плакати з гаслами проти Ілона Маска й адміністрації Трампа. Вони закликають "зробити так, щоб Ілон пішов", "зупинити переворот мільярдера", "депортувати Маска", а також проголошують такі гасла, як "Є лише один мігрант, який забрав вашу роботу – Ілон Маск", "Ніхто не голосував за Ілона", "Ілон Маск руйнує демократію", повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

Дивіться також Ілон Маск намагається захопити NASA й примусити скасувати висадку на Місяць

Повідомлення з різних країн продовжують надходити. ЗМІ пишуть, що, попри присутність опонентів у деяких місцях, демонстрації, схоже, в основному проходять без інцидентів насильства або арештів, хоча є й винятки.

У повідомленні Boston Herald йдеться про те, що двоє людей були поранені під час демонстрації Tesla Takedown у передмісті Бостона Уотертауні, коли чорний пікап нібито зачепив протестувальників боковим дзеркалом автомобіля. Повідомляється, що під час інциденту на місці події перебувало понад 100 протестувальників, і обидва постраждалих відмовилися від медичної допомоги, не отримавши серйозних травм.

У Флориді генеральний прокурор Джеймс Утмайєр наказав правоохоронцям стежити за подіями і реагувати на них, "дотримуючись політики нульової толерантності до злочинів проти власності", але місцеві повідомлення вказують на те, що десятки протестів пройшли по всьому штату без інцидентів.

Місцеві звіти свідчать, що щонайменше 150 людей вийшли на акцію в передмісті Чикаго, понад 300 людей вийшли на протест за межами Сиракуз, штат Нью-Йорк, понад 600 – у передмісті Балтимора.

Аналогічні цифри були зафіксовані в Сент-Луїсі, Міссурі, Буффало, Нью-Йорк, Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, та інших містах.

Пости в соціальних мережах свідчать про великі демонстрації в Сіетлі та Енн-Арборі, штат Мічиган.

Деякі контрпротестувальники були задокументовані в Меридіані, штат Айдахо, та Парамусі, штат Нью-Джерсі. Варто зазначити, що демонстрації на підтримку Маска були значно меншими, пишуть ЗМІ.

Протести проти Tesla та Ілона Маска / Фото Метт Новак для Gizmodo

Близько 300 протестувальників вийшли на акцію протесту в Сан-Дієго, де знаходиться магазин у торговому центрі біля Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Попри те, що протест проходив так близько до університетського містечка, серед протестувальників переважали люди похилого віку. 83-річна пенсіонерка на ім'я Доррі розповіла журналістам, що дві її сестри також протестують: одна в Бостоні, а інша в окрузі Оріндж, Каліфорнія. Вони стурбовані тим, що Ілон Маск робить з країною. "Він викидає людей похилого віку на вулицю. Перетворює людей похилого віку на безхатченків".

Хоча більшість протестів відбулася в Сполучених Штатах, в рамках дня дій пройшли і міжнародні демонстрації. NBC News повідомив, що протестувальники прийшли до дилерських центрів Tesla в Единбурзі та Берліні. У Лондоні також спостерігалася велика явка демонстрантів Tesla Takedown. Ми також чули про протести в інших країнах та містах, які закінчилися не так мирно. Наприклад, нещодавно підпалили дилерський центр Tesla у Римі, знищивши 17 машин, а у Франції спалили 12 електромобілів після публікації маніфесту, який закликав до "антикапіталістичної координації з метою нападу на Tesla".

Організатори протестів обрали компанію Tesla своєю мішенню, щоб завдати шкоди прибуткам генерального директора Ілона Маска, у відповідь на його руйнівну участь в адміністрації Трампа. Він причетний до численних звільнень у США, втрутився у вибори в Європі, підтримуючи ультраправих, вкрай негативно висловлювався про уряди Канади та Британії тощо. Його автомобільний виробник є однією з найвідоміших міжнародних компаній у світі, фактично уособлюючи собою США та їхню економіку (поряд із такими брендами, як Apple, Microsoft і Google). Тому багато хто, протестуючи проти Tesla, протестує загалом проти останніх дій американського керівництва часів Трампа, зокрема проти високих тарифів та інших недружніх дій у бік Європи.