Масовий збій сервісів: Claude, Gemini, Telegram, Cloudflare та інші не працюють

Слідом за ChatGPT в мережі повідомляють про збої в інших сервісах. Зокрема, не працюють зовсім або збоять Amazon Web Services, Microsoft Copilot, Reddit, Steam, Telegram.

Що відбувається з інтернетом?

20 квітня в мережі неспокійно. Спочатку Downdetector повідомив про збій у ChatGPT, а вже за кілька хвилин аналогічні повідомлення почали надходити про Claude, Copilot, Gemini, а також сервіси, не пов'язані з ШІ, пише 24 Канал.

Дивіться також ЄС запускає додаток для перевірки віку на тлі обмежень соцмереж

Хоча причини ніхто не називає, є ймовірність, що цього разу все знову сталося через Cloudflare. На сайті компанії є повідомлення про збій, однак з нього не ясні деталі та не вказано, чи впливає це на клієнтів, а саме на компанії.

В одному з повідомлень про збої вказується, що користувачі "можуть зіткнутися з проблемами підключення або погіршенням якості роботи інтернету", однак без деталей.

Крім того, існує окрема локальна проблема в США та Сіднеї, однак це явно не впливало б на весь світ, зокрема Telegram.

Новина доповнюється…