Масштабний збій у роботі Windows порушив роботу банків, аеропортів та екстрених служб світу

Світ зіткнувся з масштабним збоєм у роботі Windows, що спричинило неполадки в роботі різних систем по всьому світу. Це вплинуло на роботу критично важливих систем у службах екстреної допомоги, банках, аеропортах та інших сервісах.

Повідомлення про значний збій в роботі Windows, який призвів до того, що багато комп'ютерів не змогли завантажитися, надходять з різних куточків світу.

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Веб-сайт Down Detector показує різке збільшення кількості збоїв, що впливають на основні сервіси, в тому числі Microsoft, Visa, Ryanair і багато інших.

Трой Хант, творець веб-сайту HaveIBeenPwned, наголосив на серйозності проблеми на своїй сторінці в X, відзначивши поширеність сумнозвісного "синього екрану смерті" (BSoD) на комп'ютерах з Windows.

Щось дуже дивне відбувається прямо зараз: за останні кілька хвилин мені зателефонували кілька абсолютно різних ЗМІ, і всі вони повідомили, що на комп'ютерах з Windows раптово з'явився "синій екран смерті" (BSoD),

– написав він.

Причина збоїв

Схоже причина полягає в останньому оновленні програмного забезпечення фірми CrowdStrike, що займається кібербезпекою. Проблема широко поширена і торкається комп'ютерів з різними версіями датчиків CrowdStrike.

Компанія визнала наявність проблеми і наразі з'ясовує її причину, повідомляє TimesnowNews.

Ми знаємо про поширену проблему, що викликає помилки BSOD на машинах з Windows на різних версіях сенсорів,

– заявив представник CrowdStrike у прикріпленому повідомленні на форумі.

Компанія Microsoft також заявила, що вживає усіх заходів щодо усунення неполадок після виникнення проблем із Windows, які призвели до збою в роботі IT-систем по всьому світу.

Тимчасове рішення

У гілці на Reddit сотні ІТ-адміністраторів повідомляють про поширені проблеми. Вони також рекомендують у ролі тимчасового вирішення проблеми перезавантажити комп'ютер в безпечний режим, перейти до каталогу CrowdStrike і видалити системний файл.

Це може бути проблематично на деяких хмарних серверах або навіть для ноутбуків Windows, які розгорнуті та використовуються віддалено.

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Відключення є глобальною проблемою, оскільки повідомлення про уражені системи надходять зі США, Індії, Японії та багатьох інших країн.

У Великій Британії вранці 19 липня були також помічені проблеми в системах двох великих банків.

Крім того, надходять повідомлення про затримку рейсів у кількох аеропортах по всьому світу через збій.

Японський McDonald’s призупинив роботу близько третини своїх закладів по всій країні через системний збій. Повідомляють про проблеми з касовими апаратами.

Як збій вплинув на Україну

Досі точно невідомо скільки компаній та сервісів постраждало, але про збої відзвітувалися різноманітні українські компанії, такі, як: