Що сталося

Той, хто стоїть за кібератакою, стверджує, що здійснив крадіжку корпоративних даних компанії Disney у розмірі 1,1 терабайта. Повідомляється, що відповідальність за це взяла на себе група, яка називає себе "NullBulge".

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Невідомо, коли саме стався злам. Disney відмовляється коментувати інцидент, заявивши лише, що "розслідує це питання". Неясно також, які сам невипущені проєкти стали об'єктом крадіжки.

Хай там як, але хакери вже почали публікувати викрадені дані, оминувши питання викупу.

Атака тільки почалася, але у нас вже є кілька хороших матеріалів. Щоб показати, що ми налаштовані серйозно, ось 2 файли зсередини,

– написали злочинці на своєму сайті.

NullBulge називає себе "хактивістською групою, яка захищає права художників і забезпечує справедливу компенсацію за їхню роботу". Група також заявляє, що "роботи, створені штучним інтелектом, завдають шкоди креативній індустрії і повинні бути заборонені".

Можна лише здогадуватися, чи насправді NullBulge має спільне з хактивізмом, чи це просто випадковий злочинець, який прикривається високими намірами. Але критика щодо штучного інтелекту дедалі більше зростає серед творчої спільноти й тих, хто її підтримує.

Творці проти ШІ

Річ у тім, що для навчання ШІ компанії використовують величезну кількість даних, буквально згодовуючи терабайти контенту, знайденого в інтернеті. За таких умов важко проконтролювати права власності на тексти, зображення чи звуки. Тож у наборі знань будь-якого алгоритму завжди є неліцензійний контент. І хоча ШІ ніколи не видає точну копію того, на чому він учився, активісти вважають, що навіть саме навчання на чужих роботах без згоди автора повинно бути заборонене.

Вже відомо багато випадків, коли творці контенту стверджували, що ШІ вкрав їхні роботи. Крім того, з цієї причини було подано багато позовів проти розробників. Серед позивачів, наприклад, є Джордж Мартін, письменник, відомий за циклом книг "Після льоду та полум'я", за якою було знято "Гру престолів".

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Торік, у розпал хайпу навколо штучного інтелекту, компанія Disney створила робочу групу, щоб дослідити, як вона може інтегрувати штучний інтелект в основні сфери свого бізнесу. Схоже, тепер вона за це й розплачується.