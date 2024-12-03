Інтернет-кабель між Швецією та Фінляндією знову пошкоджено: понад 6000 осіб постраждало

Компанія GlobalConnect повідомила про значні перебої в роботі ліній інтернет-зв'язку між Швецією і Фінляндією, причому пошкодження сталися в двох різних місцях на початку цього тижня. Інциденти, які почалися в понеділок, зачепили приблизно 6 000 приватних клієнтів і 100 корпоративних користувачів.

Один з перебоїв був пов'язаний з проведенням земляних робіт, в той час, як причина другого залишається нез'ясованою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

А тим часом Meta прокладе підводний інтернет-кабель вартістю 10 мільярдів доларів, який охопить усю планету

Відновлення зв'язку триває

Компанія GlobalConnect успішно усунула першу причину пошкодження, відновивши доступ до інтернету для більшості користувачів, але роботи з усунення другої проблеми тривають.

Міністерка транспорту і зв'язку Фінляндії Лулу Ранне прокоментувала ситуацію через соціальну платформу X, заявивши, що влада у співпраці з компанією серйозно ставиться до цього питання. Однак фінська поліція підтвердила, що наразі не проводить кримінального розслідування інцидентів.

Історія пошкодження кабелів у Європі

Останнім часом у Балтійському регіоні зростає занепокоєння щодо безпеки і надійності комунікаційної інфраструктури. Серед помітних інцидентів – пошкодження підводних кабелів НАТО, що з'єднують Фінляндію з Німеччиною і Литву зі Швецією.

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Ці події спонукали міжнародні організації, такі як Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) і Міжнародну раду із захисту кабелів (МРЗК), створити раду, що займається забезпеченням стійкості підводних кабельних мереж.