Редакція 24 Каналу з посиланням на Мінцифри розповідає, як працює послуга національного роумінгу, чому це важливо і як правильно ним користуватися.

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Що таке національний роумінг?

Національний роумінг — це технологія, що дозволяє автоматично або вручну підключатися до мережі іншого мобільного оператора, коли мережа вашого оператора недоступна.

Наприклад, користувачі Vodafone можуть підключитися до мереж lifecell або Kyivstar, якщо рідна мережа не працює. Це забезпечує безперебійний доступ до мобільного зв'язку та інтернету.

Коли національний роумінг вам знадобиться?

Перебої з електроенергією

Відключення електроенергії впливають не тільки на побут, але й на роботу мобільних базових станцій. У таких випадках можливість підключитися до активної мережі іншого оператора стає рятівною. За даними мобільних операторів, національним роумінгом користуються близько 1,3 мільйона українців щодня, особливо під час блекаутів.

Відновлення зв’язку в зоні бойових дій

У зонах активних бойових дій мобільна інфраструктура часто зазнає руйнувань. Національний роумінг дозволяє людям залишатися на зв'язку, отримувати важливу інформацію або викликати допомогу, навіть якщо основний оператор тимчасово не працює.

Як налаштувати національний роумінг?

Вручну: Зайдіть у налаштування мережі на смартфоні. У розділі вибору оператора оберіть автоматичний пошук мереж або вручну підключіться до доступної мережі іншого оператора. Автоматично: У деяких випадках телефон самостійно підключається до іншої мережі, якщо ваша недоступна. Ви помітите зміну назви оператора на екрані.

Особливості підключення

Для Android : У налаштуваннях зайдіть у розділ "Мобільна мережа", знайдіть пункт "Оператор мережі" та виберіть альтернативну мережу.

: У налаштуваннях зайдіть у розділ "Мобільна мережа", знайдіть пункт "Оператор мережі" та виберіть альтернативну мережу. Для iPhone: У меню "Параметри" перейдіть у розділ "Стільникові дані" та активуйте функцію автоматичного підключення.

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Поради для використання мережі під час відключень

Важливо ощадливо використовувати ресурси мобільних мереж під час відключень електроенергії, оскільки саме в цей час на них падає найбільше навантаження. Ось дві важливі рекомендації, дотримуючись яких ви зможете відповідально використовувати мережу.

Обмежте трафік : Вимкніть автоматичне завантаження файлів у месенджерах та фонове оновлення додатків. Це допоможе уникнути перевантаження мережі.

: Вимкніть автоматичне завантаження файлів у месенджерах та фонове оновлення додатків. Це допоможе уникнути перевантаження мережі. Перевірте рівень сигналу: Якщо одна мережа нестабільна, спробуйте іншу для покращення якості зв’язку.

Важливо знати! Національний роумінг надається без додаткової оплати. Ви можете користуватися дзвінками, SMS і мобільним інтернетом у мережах інших операторів за умовами вашого тарифного плану. Проте варто пам’ятати, що інтернет-з’єднання може бути повільнішим, ніж у звичній мережі.