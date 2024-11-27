Редакция 24 Канала со ссылкой на Минцифры рассказывает, как работает услуга национального роуминга, почему это важно и как правильно им пользоваться.

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Что такое национальный роуминг?

Национальный роуминг - это технология, позволяющая автоматически или вручную подключаться к сети другого мобильного оператора, когда сеть вашего оператора недоступна.

Например, пользователи Vodafone могут подключиться к сетям lifecell или Kyivstar, если родная сеть не работает. Это обеспечивает бесперебойный доступ к мобильной связи и интернету.

Когда национальный роуминг вам понадобится?

Перебои с электроэнергией

Отключения электроэнергии влияют не только на быт, но и на работу мобильных базовых станций. В таких случаях возможность подключиться к активной сети другого оператора становится спасительной. По данным мобильных операторов, национальным роумингом пользуются около 1,3 миллиона украинцев ежедневно, особенно во время блэкаутов.

Восстановление связи в зоне боевых действий

В зонах активных боевых действий мобильная инфраструктура часто подвергается разрушениям. Национальный роуминг позволяет людям оставаться на связи, получать важную информацию или вызвать помощь, даже если основной оператор временно не работает.

Как настроить национальный роуминг?

Вручную: Зайдите в настройки сети на смартфоне. В разделе выбора оператора выберите автоматический поиск сетей или вручную подключитесь к доступной сети другого оператора. Автоматически: В некоторых случаях телефон самостоятельно подключается к другой сети, если ваша недоступна. Вы заметите изменение названия оператора на экране.

Особенности подключения

Для Android : В настройках зайдите в раздел "Мобильная сеть", найдите пункт "Оператор сети" и выберите альтернативную сеть.

: В настройках зайдите в раздел "Мобильная сеть", найдите пункт "Оператор сети" и выберите альтернативную сеть. Для iPhone: В меню "Параметры" перейдите в раздел "Сотовые данные" и активируйте функцию автоматического подключения.

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Советы для использования сети во время отключений

Важно экономно использовать ресурсы мобильных сетей во время отключений электроэнергии, поскольку именно в это время на них падает наибольшая нагрузка. Вот две важные рекомендации, следуя которым вы сможете ответственно использовать сеть.

Ограничьте трафик : Отключите автоматическую загрузку файлов в мессенджерах и фоновое обновление приложений. Это поможет избежать перегрузки сети.

: Отключите автоматическую загрузку файлов в мессенджерах и фоновое обновление приложений. Это поможет избежать перегрузки сети. Проверьте уровень сигнала: Если одна сеть нестабильна, попробуйте другую для улучшения качества связи.

Важно знать! Национальный роуминг предоставляется без дополнительной оплаты. Вы можете пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом в сетях других операторов по условиям вашего тарифного плана. Однако стоит помнить, что интернет-соединение может быть медленнее, чем в привычной сети.