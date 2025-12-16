Авторитетний словник назвав слово року: можливо, ви його не чули, але точно бачили

Словник Merriam-Webster обрав словом 2025 року термін "slop". Так лексикографи описують масовий потік низькоякісного цифрового контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту, який за рік заполонив майже всі онлайн-платформи.

У Merriam-Webster пояснюють, що сучасне значення слова "slop" означає цифровий контент низької якості, який зазвичай масово генерується з використанням штучного інтелекту. У 2025 році подібного контенту стало настільки багато, що він проник у всі сфери онлайн-життя – від відеоплатформ і стримінгових сервісів до сервісів доставки їжі. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на сайт Merriam-Webster.

Чому саме "slop" став словом року?

AI-згенеровані фейкові трейлери фільмів на YouTube, вигадані музичні гурти на Spotify та автоматично створені описи й зображення в сервісах на кшталт Uber Eats стали звичним явищем. Соціальні мережі також відіграли значну роль у поширенні такого контенту, активно інтегруючи автоматично згенеровані матеріали у стрічки користувачів.

Як пише Engadget, у словнику звертають увагу і на емоційне забарвлення терміна. Назва "slop" має зневажливий і насмішкуватий характер. Вона співзвучна зі словами slime, sludge та muck і асоціюється з чимось вологим і неприємним на дотик. Первісно, у XVIII столітті, "slop" означало м'який бруд. У XIX столітті слово почали використовувати для позначення харчових відходів, зокрема "їжі для свиней", а згодом – як синонім сміття або продукту без цінності.

На тлі масового поширення AI slop деякі платформи почали реагувати. TikTok і Pinterest надали користувачам можливість зменшувати кількість такого контенту у стрічках. Spotify також заявила про спроби боротися з проблемою, хоча це не завадило AI-згенерованому музичному клону залишатися непоміченим на сервісі протягом кількох тижнів. Водночас інші компанії, зокрема Google, пішли іншим шляхом, інтегрувавши відео, створені моделлю Veo 3, у YouTube Shorts.

У Merriam-Webster зазначають, що лише з часом стане зрозуміло, чи був 2025 рік піком поширення AI slop. Наразі ж ознак спаду цієї тенденції не спостерігається.

Яке слово року назвав Оксфордський словник?

Оксфордський словник вже назвав слово 2025 року. Це словосполучення rage bait. Дослівний переклад – приманка для гніву.

Це словосполучення означає онлайн-контент, створений, аби викликати обурення й агресію у користувачів соцмереж, щоб збільшити перегляди, кліки та взаємодію з дописом чи сторінкою. Уперше "rage bait" використали в інтернеті ще 2002 року, щоб позначити певну реакцію водія на мигання фарами іншого водія, що просить його пропустити. Згодом це слово стало сленговим. Його почали вживати для опису вірусних твітів, часто з метою критики цілих мереж контенту.