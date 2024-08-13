Viber запровадив безслідне видалення повідомлень: хто може скористатися новою функцією
13 серпня 2024, 18:32Читать новость на русском
Користувачі популярного месенджера Viber тепер можуть непомітно видаляти свої повідомлення, незалежно від того, були вони прочитані чи ні. Однак функція доступна не усім користувачам застосунка.
Функція "Видаляти повідомлення без сліду" доступна виключно власникам підписки Viber Plus – преміум-сервіс, який надає доступ до спеціальних функцій та обмеженої реклами.
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Окрім свіжої функції безслідного видалення повідомлень підписка також містить інші переваги:
- можливість конвертувати голосові повідомлення в текст,
- прямі чати зі службою підтримки,
- необмежений доступ до стікерів та інші бонуси.
- "Режим невидимості", який не розкриває вашого онлайн-статусу, таким чином зберігаючи конфіденційність.
Нова функція видалення повідомлень без слідів ще більше посилює конфіденційність користувачів, дозволяючи видаляти повідомлення, не залишаючи жодних доказів у чаті.До речі, якщо ви прагнете підвищити власну конфіденційність та безпеку у месенджері Viber, у нас є корисний матеріал з актуальними порадами від розробників месенджера, як це зробити правильно