Функція "Видаляти повідомлення без сліду" доступна виключно власникам підписки Viber Plus – преміум-сервіс, який надає доступ до спеціальних функцій та обмеженої реклами.

Читайте на сайті Російські блогери більше не зможуть отримувати прибутки від YouTube

Окрім свіжої функції безслідного видалення повідомлень підписка також містить інші переваги:

можливість конвертувати голосові повідомлення в текст,

прямі чати зі службою підтримки,

необмежений доступ до стікерів та інші бонуси.

"Режим невидимості", який не розкриває вашого онлайн-статусу, таким чином зберігаючи конфіденційність.

Нова функція видалення повідомлень без слідів ще більше посилює конфіденційність користувачів, дозволяючи видаляти повідомлення, не залишаючи жодних доказів у чаті.

До речі, якщо ви прагнете підвищити власну конфіденційність та безпеку у месенджері Viber, у нас є корисний матеріал з актуальними порадами від розробників месенджера, як це зробити правильно