Функция "Удалять сообщения без следа" доступна исключительно владельцам подписки Viber Plus – премиум-сервис, который предоставляет доступ к специальным функциям и ограниченной рекламе.

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Кроме свежей функции бесследного удаления сообщений подписка также содержит другие преимущества:

возможность конвертировать голосовые сообщения в текст,

прямые чаты со службой поддержки,

неограниченный доступ к стикерам и другие бонусы.

"Режим невидимости", который не раскрывает вашего онлайн-статуса, таким образом сохраняя конфиденциальность.

Новая функция удаления сообщений без следов еще больше усиливает конфиденциальность пользователей, позволяя удалять сообщения, не оставляя никаких доказательств в чате.

Кстати, если вы хотите повысить собственную конфиденциальность и безопасность в мессенджере Viber, у нас есть полезный материал с актуальными советами от разработчиков мессенджера, как это сделать правильно