Функция "Удалять сообщения без следа" доступна исключительно владельцам подписки Viber Plus – премиум-сервис, который предоставляет доступ к специальным функциям и ограниченной рекламе.

Читайте на сайте Российские блогеры больше не смогут получать прибыль от YouTube

Кроме свежей функции бесследного удаления сообщений подписка также содержит другие преимущества:

  • возможность конвертировать голосовые сообщения в текст,
  • прямые чаты со службой поддержки,
  • неограниченный доступ к стикерам и другие бонусы.
  • "Режим невидимости", который не раскрывает вашего онлайн-статуса, таким образом сохраняя конфиденциальность.

Новая функция удаления сообщений без следов еще больше усиливает конфиденциальность пользователей, позволяя удалять сообщения, не оставляя никаких доказательств в чате.