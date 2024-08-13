Функция "Удалять сообщения без следа" доступна исключительно владельцам подписки Viber Plus – премиум-сервис, который предоставляет доступ к специальным функциям и ограниченной рекламе.
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Кроме свежей функции бесследного удаления сообщений подписка также содержит другие преимущества:
- возможность конвертировать голосовые сообщения в текст,
- прямые чаты со службой поддержки,
- неограниченный доступ к стикерам и другие бонусы.
- "Режим невидимости", который не раскрывает вашего онлайн-статуса, таким образом сохраняя конфиденциальность.
Новая функция удаления сообщений без следов еще больше усиливает конфиденциальность пользователей, позволяя удалять сообщения, не оставляя никаких доказательств в чате.