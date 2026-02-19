Meta готує смартгодинник, але це не буде конкурент Apple Watch

Meta може випустити власний смартгодинник уже цього року, однак пристрій навряд чи стане прямим суперником Apple Watch. За даними джерел, компанія розглядає його як частину екосистеми розумних окулярів із підтримкою нейроінтерфейсу.

Проєкт смарт-годинника Meta обговорюється не вперше. Ще у 2021 році зображення пристрою з'явилося у витоку з додатка Ray-Ban Stories. Згодом повідомлялося, що розробку призупинили, а пізніше – що її відновили. Про це пише 9to5mac.

Чи стане годинник Meta частиною нових смартокулярів?

Минулого року компанія так і не представила новинку, однак видання The Information повідомляє, що запуск може відбутися до кінця 2026 року.

Аналітики припускають, що годинник не позиціонуватиметься як конкурент Apple Watch. Натомість він може стати аксесуаром для майбутніх смартокулярів Meta з дисплеєм. Такий сценарій виглядає логічним з огляду на стратегію компанії, яка дедалі більше фокусується на розумних окулярах як основному носимому форматі для роботи зі штучним інтелектом.

Як пише The Verge, технічний директор Meta Ендрю Босворт раніше згадував, що нейронний браслет, представлений разом із окулярами Ray-Ban Meta, у майбутньому може інтегруватися у формфактор годинника. Йдеться про пристрій, здатний зчитувати сигнали м'язів для керування інтерфейсом без фізичного дотику.

За оцінками експертів, логічним кроком стало б одночасне представлення нового покоління окулярів Ray-Ban із дисплеєм і смартгодинника з вбудованими нейрофункціями. Це дозволило б Meta розширити екосистему та надати розробникам інструменти для створення застосунків під нову платформу.

Таким чином, новий годинник Meta може більше нагадувати фітнес-трекер або контролер для окулярів, ніж універсальний смартгодинник у стилі Apple. Для команди в Купертіно він навряд чи стане серйозною загрозою. Водночас ситуація може кардинально змінитися, якщо Apple представить власні розумні окуляри – тоді конкуренція перейде в нову площину.