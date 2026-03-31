Meta випустила розумні окуляри Ray-Ban для людей із поганим зором

Meta представила нові розумні окуляри Ray-Ban, створені спеціально для людей із рецептурними лінзами. Пристрої отримали оновлений дизайн, більший комфорт і нові функції на базі штучного інтелекту.

Компанія Meta анонсувала дві нові моделі смарт-окулярів – Ray-Ban Meta Blayzer Optics і Ray-Ban Meta Scriber Optics другого покоління. Головна особливість новинок – підтримка майже всіх типів рецептурних лінз і орієнтація на щоденне носіння. Про це пише TechCrunch.

Дивіться також Ні живий, ні мертвий: у якому стані зараз метавсесвіт Цукерберга, куди він вклав мільярди

Що пропонують нові окуляри Meta і Ray-Ban?

Окуляри надійдуть у продаж із 14 квітня в США та деяких інших країнах через оптичні магазини. Стартова ціна становить 499 доларів. Користувачам запропонують два варіанти дизайну: Blayzer із прямокутною оправою у двох розмірах і Scriber із більш округлою формою.

Meta стверджує, що це найкомфортніші окуляри компанії. Вони отримали гнучкі шарніри, змінні носові упори та регульовані дужки, які можна підлаштувати під форму обличчя у спеціаліста.

Окрім нових моделей, компанія розширила асортимент кольорів і лінз для вже існуючих лінійок Ray-Ban Meta і Oakley Meta. З’явилися нові варіанти оправ і лінз із різними ефектами затемнення та адаптації до світла.

Окрему увагу приділили функціям штучного інтелекту. Завдяки Meta AI користувачі можуть фіксувати прийоми їжі голосом або за допомогою фото – система автоматично визначає поживні характеристики та формує персоналізовані рекомендації.

Як пише Reuters, також додано нові можливості для роботи з повідомленнями. Наприклад, у WhatsApp з’явилися голосові підсумки чатів – можна попросити окуляри коротко розповісти, що відбувалося в розмові. Система також здатна відповідати на уточнювальні запитання щодо повідомлень. При цьому обробка даних відбувається на пристрої з використанням наскрізного шифрування.

Ще одна новинка – функція "нейронного письма". Вона дозволяє писати відповіді, рухаючи пальцем по будь-якій поверхні, без необхідності діставати смартфон. Функція працює з Instagram, WhatsApp, Messenger та стандартними повідомленнями на Android і iOS.