Компания Meta анонсировала две новые модели смарт-очков – Ray-Ban Meta Blayzer Optics и Ray-Ban Meta Scriber Optics второго поколения. Главная особенность новинок – поддержка почти всех типов рецептурных линз и ориентация на ежедневное ношение. Об этом пишет TechCrunch.

Что предлагают новые очки Meta и Ray-Ban?

Очки поступят в продажу с 14 апреля в США и некоторых других странах через оптические магазины. Стартовая цена составляет 499 долларов. Пользователям предложат два варианта дизайна: Blayzer с прямоугольной оправой в двух размерах и Scriber с более округлой формой.

Meta утверждает, что это самые комфортные очки компании. Они получили гибкие шарниры, сменные носовые упоры и регулируемые дужки, которые можно подстроить под форму лица у специалиста.

Кроме новых моделей, компания расширила ассортимент цветов и линз для уже существующих линеек Ray-Ban Meta и Oakley Meta. Появились новые варианты оправ и линз с различными эффектами затемнения и адаптации к свету.

Отдельное внимание уделили функциям искусственного интеллекта. Благодаря Meta AI пользователи могут фиксировать приемы пищи голосом или с помощью фото – система автоматически определяет питательные характеристики и формирует персонализированные рекомендации.

Как пишет Reuters, также добавлены новые возможности для работы с сообщениями. Например, в WhatsApp появились голосовые итоги чатов – можно попросить очки кратко рассказать, что происходило в разговоре. Система также способна отвечать на уточняющие вопросы относительно сообщений. При этом обработка данных происходит на устройстве с использованием сквозного шифрования.

Еще одна новинка – функция "нейронного письма". Она позволяет писать ответы, двигая пальцем по любой поверхности, без необходимости доставать смартфон. Функция работает с Instagram, WhatsApp, Messenger и стандартными сообщениями на Android и iOS.