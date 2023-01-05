Ірландія оштрафувала Meta на 400 мільйонів доларів за порушення GDPR

Ірландська комісія із захисту даних (Data Protection Commission) оштрафувала компанію Meta в сумі на 400 мільйонів доларів за порушення під час збору та обробки користувацьких даних для таргетованої реклами.

Регулятор вважає, що компанія примушувала користувачів погодитися з обробкою їхніх особистих даних в Instagram і Facebook. Штрафи стали наслідком двох скарг, поданих ще у 2018 році.

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Що цього разу не так

Компанію звинуватили в недотриманні європейського Регламенту щодо захисту даних (GDPR). Новий закон було ухвалено того ж року, але попри це Meta продовжила вимагати від користувачів погоджуватися на обробку даних у користувацькій угоді.

В скаргах поданих у 2018 році було зазначено, що це рівносильно примусу до згоди на таргетовану рекламу.

Рішення ірландського регулятора

Регулятор вирішив, що компанія недостатньо чітко пояснила користувачам усі умови. Після консультації з Європейською радою із захисту даних (European Data Protection Board) було вирішено, що така згода не може захистити подібні порушення. Крім накладених штрафів, компанію зобов'язали привести свої сервіси у відповідність до вимог GDPR протягом трьох місяців.

Meta не планує виконувати рішення

Компанія Meta рішуче не згодна з таким рішенням і планує оскаржити його. Представники компанії також заявили, що це ніяк не завадить сервісам показувати таргетовану рекламу.

Ми вивчаємо різні варіанти того, як продовжити пропонувати користувачам наш персоналізований сервіс,

– йдеться в заяві Meta.

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Це не перший штраф для Meta за обробку персональних даних.