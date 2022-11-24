Серед звільнених були підрядники, які працювали охоронцями на різних об'єктах соціальної мережі. Вони зуміли отримати доступ до внутрішнього інструменту Oops, який дозволяв допомагати їхнім знайомим та друзям, якщо тим потрібно було отримати доступ до облікового запису із забутим паролем або якщо облікові записи були заблоковані. З часом виник справжній чорний ринок з надання послуг користувачам, які втратили доступ до своїх облікових записів.

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Що дізналися журналісти

Інструмент Oops (скорочення від Online Operation) недоступний простим користувачам, а призначений лише для внутрішнього використання модераторами та адміністрацією. Зловживання ним принесли вже звільненим людям тисячі доларів. Працювали вони через посередників, які зв'язували клієнта з виконавцем.

Журналісти The Wall Street Journal пишуть, що справа не обмежувалася звичайним відновленням облікових записів друзів. Наприклад, в одному випадку колишній підрядник Meta допомагав неназваним третім особам незаконно заволодіти чужими обліковими записами Instagram. Коли все розкрилося, ця людина стверджувала, що його обманом змусили використовувати Oops для скидання даних облікових записів.

В іншому випадку підрядницю звільнили після проведення внутрішнього розслідування, яке показало, що вона передала кілька облікових записів до рук хакерів. Повідомляється, що за свої послуги жінка отримала від зловмисників кілька платежів у біткоїнах.