Залишки давно зруйнованого світу падають на нашу планету з космосу, кажуть учені

Космічні глибини приховують сліди масштабних катастроф, що сталися ще до остаточного формування нашої планети. Нещодавнє дослідження проливає світло на походження загадкових метеоритів, які виявилися фрагментами величезного небесного тіла, назавжди стертого з карти Сонячної системи.

Яку таємницю приховують уламки, що падають з неба?

Протягом десятиліть наукова спільнота намагалася розгадати природу походження ангритів – надзвичайно рідкісного класу метеоритів, яких на сьогодні знайдено лише близько 70. Ці космічні об'єкти мають унікальний вулканічний склад, який свідчить про формування всередині великого стародавнього тіла з чітко розділеними шарами, включаючи металеве ядро та океан розплавленої магми. Тривалий час панувала думка, що це загадкове материнське тіло за розмірами нагадувало астероїд Веста, діаметр якого становить кілька сотень кілометрів. Проте останні відкриття змусили фахівців переглянути ці припущення на користь значно масштабнішої гіпотези, пише 404 Media.

Команда дослідників під керівництвом Аарона Белла з Університету Колорадо в Боулдері надала перші переконливі докази того, що ангрити є зразками справжньої протопланети. Це небесне тіло було зруйноване в результаті катастрофи на найбільш ранніх етапах еволюції внутрішньої частини Сонячної системи.

За словами Белла, цей світ, імовірно, припинив своє існування ще на світанку формування планет, залишивши по собі лише розрізнені фрагменти. Деякі з цих частин згодом потрапили до поясу астероїдів, а окремі уламки зрештою досягли поверхні Землі.

Вік ангритів становить приблизно 4,56 мільярда років, що робить їх одними з найстаріших відомих вулканічних порід у нашому оточенні. Вони належать до класу кам'янистих ахондритів, які містять кристалізовані ознаки розплавленої породи, подібної до базальтів.

Це свідчить про те, що вони походять від великих тіл, які пройшли через процеси планетарної диференціації, навіть якщо ці ембріони так і не стали повноцінними планетами. Довгий час ангрити вважалися справжньою геохімічною дивиною через їхній незвичний склад, який не вдавалося остаточно ідентифікувати з жодним відомим космічним об'єктом.

Ключем до розгадки став метеорит під назвою "NWA 12774", виявлений у Північно-Західній Африці та класифікований у 2019 році. Цей екземпляр вирізняється аномально високим вмістом алюмінію, що є вкрай нетиповим навіть для ангритів. Аналіз показав, що цей камінь кристалізувався під величезним тиском у надрах материнського тіла, що дозволило вченим оцінити масштаби цього втраченого світу.



Ангрит NWA 12774 / Фото Meteorite Times Magazine

Використовуючи спеціально розроблений геобарометр – інструмент для обчислення тиску, за якого формуються мінерали, – вчені встановили, що для створення таких властивостей знадобився тиск не менше 1,7 гігапаскаля.

Якими були розміни зруйнованої планети

Такі показники відповідають об'єкту з мінімальним радіусом близько 1 000 кілометрів, що лише трохи менше за розміри Плутона, йдеться в дослідженні, яке опублікували у журналі Earth and Planetary Science Letters.

Більше того, існують припущення, що материнське тіло ангритів могло бути за розмірами подібним до Місяця, радіус якого становить близько 1 600 кілометрів. Про це ще у 2022 році писали вчені в журналі Geochimica et Cosmochimica Acta, хоча тоді вони не висували теорії, що це міг бути зародок планети.

Це відкриття доводить, що вже протягом перших трьох мільйонів років після появи твердих частинок у Сонячній системі могли формуватися планетарні зародки такого великого масштабу.

Дослідження вказує на те, що це небесне тіло належало до першого покоління протопланет, які виникли та були знищені за мільйони років до того, як сучасні планети, у тому числі й Земля, набули своєї остаточної форми.

Якби цей світ не загинув у хаотичному середовищі ранньої системи, він міг би перетворитися на планету, зовсім не схожу на Землю чи її сусідів. Склад ангритів докорінно відрізняється від звичайних базальтів, які вчені знаходять на Марсі, Місяці чи Землі. Це свідчить про те, що в далекому минулому існували великі космічні об'єкти, які розвивалися зовсім іншим шляхом, і сьогодні ми маємо лише кілька уламків, що розповідають нам цю забуту історію.

Чи могла це бути та сама планета, існування якої припускають між орбітами Марса і Юпітера, тобто на місці Поясу астероїдів, дослідження не говорить.