Як фізичні умови інших світів впливають на поведінку хвиль?

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили інноваційну хвильову модель під назвою PlanetWaves, яка дозволяє вперше проаналізувати динаміку хвиль на різних небесних тілах. Ця розробка враховує не лише силу тяжіння, а й склад рідини, атмосферний тиск, щільність та в'язкість середовища. Щоб перевірити точність своїх розрахунків, науковці використали дані, які збирали буями протягом 20 років. Модель успішно підтвердила реальні показники швидкості вітру та висоти хвиль на Землі, тому її застосували до Титана, супутника Сатурна, пише Phys.org.

На цьому супутнику озера наповнені легкими рідкими вуглеводнями – метаном та етаном. Завдяки поєднанню слабкої гравітації, низького атмосферного тиску та малої щільності самої рідини, навіть легкий вітерець здатен викликати там справжні шторми.

Дослідниця Уна Шнек описує це явище як гігантські хвилі заввишки до 3 метрів, що рухаються наче в уповільненій зйомці. Людина, що стояла б на березі такого озера, відчула б лише ледь помітний подих повітря, але побачила б величезні водяні стіни, що насуваються на сушу.

А що на Марсі

Окрім Титана, модель PlanetWaves застосували до вивчення давнього Марса та далеких екзопланет. Наприклад, у кратері Єзеро на Марсі колись могли існувати водойми, проте зі зникненням атмосфери планети для створення хвиль потрібен був усе сильніший вітер, йдеться в дослідженні на JGR Planets.

У світі розпеченої лави, на екзопланеті 55-Cancri e, ситуація кардинально протилежна – через високу щільність рідкої породи навіть ураганний вітер зі швидкістю 128 кілометрів на годину зміг би підняти хвилі заввишки лише кілька сантиметрів.

Що це нам дає?

Такі особливості мають велике значення для майбутніх космічних місій. Якщо людство відправить дослідницький зонд у моря Титана, апарат повинен мати конструкцію, здатну витримати енергію цих потужних хвиль. Розуміння динаміки рідини допоможе інженерам створити інструменти, стійкі до специфічних умов позаземного середовища.

Вивчення хвильових процесів також допомагає розгадати й геологічні загадки. На Землі хвилі постійно змінюють берегову лінію та формують дельти річок. На Титані, попри велику кількість річок, дельти зустрічаються вкрай рідко. Тейлор Перрон припускає, що саме специфічна активність хвиль може бути відповідальною за формування такого незвичного ландшафту, і нова модель допоможе остаточно це з'ясувати.