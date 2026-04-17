Какую тайну скрывают обломки, падающие с неба?

В течение десятилетий научное сообщество пыталось разгадать природу происхождения ангритов – чрезвычайно редкого класса метеоритов, которых на сегодня найдено лишь около 70. Эти космические объекты имеют уникальный вулканический состав, свидетельствующий о формировании внутри большого древнего тела с четко разделенными слоями, включая металлическое ядро и океан расплавленной магмы. Долгое время господствовало мнение, что это загадочное материнское тело по размерам напоминало астероид Веста, диаметр которого составляет несколько сотен километров. Однако последние открытия заставили специалистов пересмотреть эти предположения в пользу значительно более масштабной гипотезы, пишет 404 Media.

Команда исследователей под руководством Аарона Белла из Университета Колорадо в Боулдере предоставила первые убедительные доказательства того, что ангриты являются образцами настоящей протопланеты. Это небесное тело было разрушено в результате катастрофы на самых ранних этапах эволюции внутренней части Солнечной системы.

По словам Белла, этот мир, предположительно, прекратил свое существование еще на рассвете формирования планет, оставив после себя лишь разрозненные фрагменты. Некоторые из этих частей впоследствии попали в пояс астероидов, а отдельные обломки в конце концов достигли поверхности Земли.

Возраст ангритов составляет примерно 4,56 миллиарда лет, что делает их одними из старейших известных вулканических пород в нашем окружении. Они принадлежат к классу каменистых ахондритов, которые содержат кристаллизованные признаки расплавленной породы, подобной базальтам.

Это свидетельствует о том, что они происходят от крупных тел, которые прошли через процессы планетарной дифференциации, даже если эти эмбрионы так и не стали полноценными планетами. Долгое время ангриты считались настоящей геохимической диковинкой из-за их необычного состава, который не удавалось окончательно идентифицировать ни с одним известным космическим объектом.

Ключом к разгадке стал метеорит под названием "NWA 12774", обнаруженный в Северо-Западной Африке и классифицированный в 2019 году. Этот экземпляр отличается аномально высоким содержанием алюминия, что является крайне нетипичным даже для ангритов. Анализ показал, что этот камень кристаллизовался под огромным давлением в недрах материнского тела, что позволило ученым оценить масштабы этого потерянного мира.



Ангрит NWA 12774 / Фото Meteorite Times Magazine

Используя специально разработанный геобарометр – инструмент для вычисления давления, при котором формируются минералы, – ученые установили, что для создания таких свойств понадобилось давление не менее 1,7 гигапаскаля.

Какими были размеры разрушенной планеты

Такие показатели соответствуют объекту с минимальным радиусом около 1 000 километров, что лишь немного меньше размеров Плутона, говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Более того, существуют предположения, что материнское тело ангритов могло быть по размерам подобным Луне, радиус которой составляет около 1 600 километров. Об этом еще в 2022 году писали ученые в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta, хотя тогда они не выдвигали теории, что это мог быть зародыш планеты.

Это открытие доказывает, что уже в течение первых трех миллионов лет после появления твердых частиц в Солнечной системе могли формироваться планетарные зародыши такого большого масштаба.

Исследование указывает на то, что это небесное тело принадлежало к первому поколению протопланет, которые возникли и были уничтожены за миллионы лет до того, как современные планеты, в том числе и Земля, приобрели свою окончательную форму.

Если бы этот мир не погиб в хаотической среде ранней системы, он мог бы превратиться в планету, совсем не похожую на Землю или ее соседей. Состав ангритов коренным образом отличается от обычных базальтов, которые ученые находят на Марсе, Луне или Земле. Это свидетельствует о том, что в далеком прошлом существовали большие космические объекты, которые развивались совсем другим путем, и сегодня мы имеем лишь несколько обломков, рассказывающих нам эту забытую историю.

Могла ли это быть та самая планета, существование которой предполагают между орбитами Марса и Юпитера, то есть на месте Пояса астероидов, исследование не говорит.