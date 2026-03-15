Що таке метеорний дощ і як він виникає: просте пояснення складного питання

Нічне небо іноді перетворюється на арену для дивовижного видовища, коли десятки яскравих спалахів миттєво прорізають темряву. Люди тисячоліттями спостерігали за цим явищем, даючи йому романтичні назви й шукаючи в ньому приховані знаки. Проте за зовнішньою магією криються чіткі фізичні процеси та рух гігантських космічних тіл, які залишають свій тривалий слід в історії нашої планети.

Чому виникають метеорні потоки?

Метеорний потік, який у народі частіше називають зорепадом або зоряним дощем, є захопливим природним явищем, під час якого на небосхилі можна побачити численні метеори, що летять ніби з однієї точки. Це явище має періодичний характер, триває від кількох днів до декількох тижнів і спостерігається щороку приблизно в один і той же час, пише 24 Канал.

Дивіться також Космічна лотерея: чи загрожує нам доля динозаврів через падіння астероїда на Землю

Головною причиною виникнення таких потоків є комети, що обертаються навколо Сонця. Астроном Фред Віппл ще у 1951 році запропонував модель комет як "брудних сніжок", що складаються з льоду та кам'янистих частинок. Коли така комета наближається до Сонця, її крижана поверхня починає випаровуватися під дією тепла, вивільняючи величезну кількість пилу та дрібного каміння. Ці уламки формують метеорний рій, який розтягується вздовж усієї орбіти комети.

Метеорний потік виникає саме в той момент, коли Земля під час свого руху навколо Сонця перетинає цей пиловий слід. Уламки входять в атмосферу і згорають, спалахуючи яскравими вибухами.

Метеори стають видимими для людського ока, коли опиняються на висоті приблизно 97 кілометрів, хоча сучасні відеоспостереження фіксують окремі яскраві боліди на висоті понад 130 – 135 кілометрів.

Іноді Земля стикається з особливо щільними ділянками кометного сміття, що спричиняє метеорні шторми. Під час таких подій кількість спалахів може сягати тисяч або навіть десятків тисяч на годину.

Окрім звичайних метеорів, іноді виникає явище, коли космічне тіло входить в атмосферу під дуже малим кутом, проходить крізь її верхні шари та знову вилітає у відкритий космос.

Що таке радіант?

Цікавим аспектом спостережень є так званий радіант – уявна точка на небі, з якої, як здається спостерігачеві, вилітають усі метеори потоку. Це лише оптичний ефект перспективи, подібний до того, як паралельні залізничні рейки здаються такими, що сходяться в одній точці на горизонті.

Саме за розташуванням радіанта метеорні потоки отримують свої назви. Наприклад, знамениті серпневі Персеїди названі на честь сузір'я Персея, а листопадові Леоніди – на честь сузір'я Лева.



Це зображення, яке не є справжньою фотографією, демонструє, що таке радіант / Фото Freepik

Як спостерігати за метеорами?

Для успішного спостереження за будь-яким зорепадом фахівці радять обирати місця з мінімальним штучним освітленням та давати очам щонайменше 20 хвилин для адаптації до повної темряви.

Використовувати біноклі або телескопи не варто, адже вони дають обмежений огляд, тоді як точне місце появи метеора заздалегідь невідоме.

Дивіться також Цьому астероїду пророкували зіткнення з Місяцем у 2032 році, але тепер NASA передумало

Яка зірниця між метеоритом, метеором і метеороїдом?

Більшість космічних об'єктів, які ми спостерігаємо на нічному небі, мають спільне походження, проте отримують різні наукові назви залежно від свого поточного місцезнаходження.

Метеороїд

Поки певний уламок каменю або металу вільно подорожує крізь вакуум космічного простору, дослідники називають його метеороїдом. Ці об'єкти можуть мати дуже різні габарити: від крихітних часток пилу, розміром з піщинку, до великих кам'яних брил, діаметр яких сягає 30 метрів.

У науковій спільноті існує два основні підходи до класифікації таких тіл за розміром: один визначає метеороїд як об'єкт до 10 метрів, інший – як камінь до 30 метрів у діаметрі. Якщо ж розмір космічного тіла перевищує ці показники, його вже класифікують як астероїд. Найдрібніші частинки, розмір яких не перевищує 1 міліметра або навіть 30 мікрометрів, називають мікрометеороїдами.



Метеороїд – це камінь у космосі / Фото Freepik

Метеор

Коли метеороїд на величезній швидкості входить у щільні шари земної атмосфери, він починає інтенсивно взаємодіяти з повітрям. Через сильне тертя та стиснення газів перед об'єктом він миттєво розжарюється, створюючи навколо себе оболонку з іонізованого повітря. Саме це яскраве світлове явище, яке ми помилково називаємо зіркою, що падає, у науці отримало назву метеор.

Важливо підкреслити, що метеор – це не саме фізичне тіло, а атмосферне явище, що супроводжує процес згоряння космічного уламка. Під час цього процесу температура навколо об'єкта може підійматися до 1650 градусів Цельсія. Більшість таких фрагментів стають помітними на висоті близько 97 кілометрів, хоча сучасні камери фіксують окремі спалахи на висоті від 130 – 135 до 160 – 195 кілометрів.



Метеор – це процес падіння космічного каменя в атмосфері Землі, коли він спалахує вогнем / Фото Unsplash

Болід

Якщо метеор виявляється надзвичайно яскравим і помітним, його часто називають болідом. Такі об'єкти під час падіння можуть супроводжуватися не лише потужним світловим спалахом, а й звуковими ефектами, схожими на вибухи. Це відбувається через екстремальне нагрівання та руйнування тіла в атмосфері.

Метеорит

Попри велику швидкість і температуру, більшість космічних часток мають розмір звичайної піщинки, тому вони повністю випаровуються в небі. Проте, якщо космічний камінь виявиться достатньо масивним, щоб витримати шлях крізь атмосферу і досягти поверхні Землі, він отримує фінальну назву – метеорит. Таким чином, метеорит – це вже тверда знахідка, яку можна підняти з землі, зважити та детально дослідити в лабораторії.



Метеорит Меріборо / Фото Museums Victoria



Метеорит, який пробив дах будинку в США у 2025 році / Ендрю Девіс Такер

Які найсильніші метеоритні дощі можна спостерігати у 2026 році?

У 2026 році основними подіями стануть традиційні потоки, інтенсивність яких залежить від щільності кометного сміття, крізь яке проходитиме Земля.

Першим великим зорепадом року були Квадрантиди на початку січня.

Слідом за ними у квітні настане пік Лірид, утворених метеороїдами комети Тетчера.

Проте справжній космічний феєрверк у 2026 році очікується у серпні, коли активізуються Персеїди. Цей потік вважається одним із найвидовищніших: у період його піку, що припадає на 11 – 13 серпня, можна спостерігати від 100 до 120 спалахів на годину за ідеальних умов.

Осінній сезон спостережень 2026 року прикрасять Оріоніди у жовтні та Леоніди у другій половині листопада. Леоніди особливо відомі своєю здатністю створювати метеорні шторми, коли кількість спалахів сягає тисяч на годину, хоча такі масштабні події стаються не щороку.

Завершить календарний рік один із найпотужніших потоків – Гемініди. На відміну від більшості інших дощів, Гемініди спричинені не кометою, а уламками астероїда 3200 Фаетон.

Дивіться також Потенційно небезпечні: скільки астероїдів ховається біля Землі й чи можемо ми їх зупинити

Найсильніші метеорні дощі в історії спостережень

Леоніди 1799 року

Одним із перших детально описаних штормів була подія 12 листопада 1799 року. Відомий науковець Александер фон Гумбольдт, перебуваючи у Венесуелі, зафіксував небо, буквально переповнене болідами та падаючими зірками. Метеори залишали сліди, що трималися у повітрі до восьми секунд, а деякі з них за видимим розміром нагадували Юпітер.

Це були Леоніди – потік, що виникає, коли Земля перетинає пиловий шлях комети Темпеля – Туттла.

Зоряний снігопад 1833 року

Справжнім потрясінням став "зоряний снігопад" 13 листопада 1833 року. У Сполучених Штатах Америки свідки описували метеори, що падали так рясно, як сніг під час бурі. Оцінки того часу вказують на неймовірну частоту – до 20 спалахів на секунду. Люди в паніці вибігали на вулиці, дзвонили в церковні дзвони, вважаючи, що настав останній день людства.

Саме спостереження цього шторму призвело до відкриття явища радіанта – точки, з якої, як здається через ефект перспективи, вилітають усі метеори.

Це відкриття також довело, що метеори мають космічне походження, а не виникають у верхніх шарах атмосфери як погодні явища.

Андромедиди 1872 року

Не менш вражаючими були Андромедиди, спричинені розпадом комети Бієли. 27 листопада 1872 року в Італії спостерігали "вогняний дощ" із частотою чотири метеори на секунду. У 1885 році цей потік повернувся ще потужнішим, залишаючи в небі сліпучі фосфорні сліди.

Драконіди 1933 року

Також історія зафіксувала несподіваний шторм Драконідів 9 жовтня 1933 року, коли над Європою метеори падали так часто, що досягали 480 об'єктів на хвилину.

Леоніди 1966 року

Проте абсолютним рекордсменом сучасності стали Леоніди 16 листопада 1966 року. Це була подія століття: у небі над Аризоною та Каліфорнією спостерігачі бачили від 10 до 40 метеорів на секунду. Це означає, що за одну годину в атмосфері згоряло близько 70 000 – 144 000 часток.

Окремі боліди були настільки яскравими, що їх бачили крізь хмари, а їхні сліди залишалися видимими до 20 хвилин.

Леоніди 1999 – 2002 років

Останні великі сплески активності Леонідів спостерігалися у період 1999 – 2002 років. У 2001 році мешканці Австралії та Далекого Сходу стали свідками інтенсивного метеорного дощу з частотою 4200 метеорів на годину.