Microsoft зробила найкращу модель штучного інтелекту від OpenAI безплатною для всіх

Чат-бот Copilot завжди вирізнявся тим, що надавав безплатно те, за що у ChatGPT вам потрібно платити від 20 доларів. У вересні 2024 року OpenAI запустила нову модель ШІ під назвою o1, здатну до значно глибших міркувань, ніж інші моделі. Досі вона була доступна лише для платних підписників, але це було лише питанням часу, коли Microsoft інтегрує o1 у свою систему.

Як отримати доступ

Модель o1 витрачає значно більше часу на роздуми, ніж інші системи ШІ, але натомість вона пропонує глибокі наукові дослідження практично будь-якого питання та розв'язання складніших проблем. Компанія попереджає, що генерування відповіді може зайняти близько 30 секунд, тож вам потрібно буде запастися терпінням і навряд чи ви будете застосовувати нову функцію для абсолютно кожного запиту, пише 24 Канал.

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Протягом останніх кількох місяців моделі серії o1 були доступні користувачам ChatGPT з платними акаунтами ChatGPT Plus, Pro і ChatGPT Team.

У жовтні 2024 року корпорація Microsoft оголосила про нову тестову функцію Copilot Labs під назвою Think Deeper для користувачів Copilot Pro. Вона, власне, й використовувала модель глибоких міркувань o1 від OpenAI, щоб допомогти користувачам вирішувати складні завдання.

Тепер Microsoft оголосила, що робить функцію Think Deeper безкоштовною для всіх користувачів Copilot.

Генеральний директор Microsoft AI Мустафа Сулейман написав наступне про запуск функції Think Deeper для користувачів Copilot: "Можливі варіанти використання цієї функції дійсно безмежні. Я щиро радий, що десятки мільйонів наших користувачів отримують таку можливість. У нас є ще багато чого в планах, і я не можу дочекатися, щоб розповісти про це вам. А поки що життя сповнене хаосу та складних проблем. Дозвольте Think Deeper узяти на себе частину розумового навантаження".

Щоб скористатися новою функцією Think Deeper, користувачі можуть зайти на сайт Copilot і активувати відповідну нову кнопку, яка з'явилася у рядку введення запиту. Після цього напишіть ваш запит і відправте повідомлення.

Нова можливість також уже почала поширюватися для додатків на смартфонах, але не всі користувачі поки що отримали це оновлення.