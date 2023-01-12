Microsoft працює над великим оновленням дизайну "Провідника" в Windows 11

Інсайдери повідомляють, що Microsoft працює над великим оновленням дизайну "Провідника" в операційній системі Windows 11. Очевидно, ця робота спрямована на те, щоб привести зовнішній вигляд "Провідника" до більшої відповідності з іншими елементами програмної платформи.

Як повідомляє 24 Канал, у свіжих тестових збірках Windows 11, які доступні в рамках програми попередньої оцінки Windows Insider на каналі Dev, виявлено згадки про модернізовану головну сторінку "Провідника", а також оновлену бічну панель. Очікується, що нові елементи будуть виконані відповідно до Fluent Design на базі XAML і WinUI.

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Користувач твітера з ніком FireCubeStudios створив концепт, що демонструє те, який вигляд міг би мати оновлений "Провідник". Якщо представлене зображення відповідає задуму розробників із Microsoft, то на користувачів чекає сучасний дизайн провідника, який вже зараз можна побачити в інших системних додатках Windows 11.



Ймовірний, оновлений дизайн "Провідника" / Фото FireCubeStudios

Разом з цим у коді попередніх збірок Windows 11 знайшлися вказівки на те, що "Провідник" отримає нові функції. Йдеться про появу нових панелей Activities, Conversations, Shares Status і Insights, які, найімовірніше, будуть інтегровані з Microsoft 365. Також очікується, що оновлений дизайн буде зручнішим для роботи на пристроях із сенсорними екранами.

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Раніше ми писали про те, що Microsoft 10 січня припинила підтримку Windows 8.1. Операційна система отримала останнє оновлення і користувачам більше не варто розраховувати на нові патчі безпеки. Компанія рекомендує оновитися до актуальної версії Windows.