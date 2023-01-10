Як повідомляє 24 канал, після фінального оновлення операційна система Windows 8.1 більше не підтримуватиметься та не буде оновлюватися компанією. Компанія офіційно рекомендує власникам операційки оновитися до актуальної версії Windows, або ж замінити ПК, якщо він не підтримує сучасних версій ОС.

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Що буде далі з Windows 8.1

Звісно, ніхто не заборонить власникам Windows 8.1 користуватися старою операційною системою, але вразливості, що виявляються, розробник більше не усуватиме, перестануть отримувати оновлення інші важливі компоненти цієї ОС.

У випадку ж з Windows 7 картина більш позитивна: завдяки команді ентузіастів з компанії 0Patch ця платформа продовжить отримувати неофіційні оновлення, однак вони будуть платними. Повідомляється, що Windows 7 підтримуватиметься щонайменше ще два роки – йдеться саме про критичні оновлення. Ба більше, буде оновлюватися і браузер Edge для Windows 7 щонайменше до січня 2025 року.

Користувачі зможуть отримувати оновлення Windows 7

Тим, хто не хоче або з якихось причин не може оновитися хоча б до Windows 10, підтримку надаватимуть за 25 на рік на кожен пристрій. Відомо, що Microsoft вимагала стільки ж за перший рік ESU і вдвічі дорожче – за другий і третій роки.

Така підтримка не позбавить користувачів Windows 7 від проблем із сумісністю, через що певні програми просто не будуть коректно запускатися або встановлюватися на старій ОС. Google вже оголосила про припинення підтримки Chrome на Windows 7, і поки невідомо, як зі старою ОС працюватимуть інші програми, це стосується і Windows 8.1.

Цілком імовірно, що багато застосунків просто перестануть працювати, і це може створити великі проблеми в деяких випадках. Якщо Valve, наприклад, вирішить припинити підтримку Steam для Windows 7, це означатиме проблеми для деяких геймерів.

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Так чи інакше, поки що користувачі Windows 7 опинилися в кращому становищі щонайменше на найближчі два роки, оскільки для версії 8.1 ніхто не має наміру надавати розширену підтримку ні на безкоштовній, ні на комерційній основі.