Как сообщает 24 канал После финального обновления Windows 8.1 больше не будет поддерживаться и не будет обновляться компанией. Компания официально рекомендует владельцам операционки обновиться до актуальной версии Windows, или заменить ПК, если он не поддерживает современных версий ОС.

Читайте на сайте Несмотря на старания Microsoft, Windows 11 до сих пор не дотягивает до своей предшественницы в главном параметре

Что будет дальше с Windows 8.1

Конечно, никто не запретит владельцам Windows 8.1 пользоваться старой операционной системой, но обнаруживаемые уязвимости разработчик больше не будет устранять, перестанут получать обновления другие важные компоненты этой ОС.

В случае же с Windows 7 картина более положительна: благодаря команде энтузиастов из компании 0Patch эта платформа продолжит получать неофициальные обновления, но они будут платными. Сообщается, что Windows 7 будет поддерживаться не менее двух лет – речь идет именно о критических обновлениях. Более того, будет обновляться и браузер Edge для Windows 7 по меньшей мере до января 2025 года.

Пользователи смогут получать обновления Windows 7

Тем, кто не хочет или по каким-либо причинам не может обновиться хотя бы в Windows 10, поддержку будут оказывать за 25 в год на каждое устройство. Известно, что Microsoft требовала столько же за первый год ESU и вдвое дороже – за второй и третий год.

Такая поддержка не избавит пользователей Windows 7 от проблем с совместимостью, из-за чего некоторые программы просто не будут корректно запускаться или устанавливаться на старой ОС. Google уже объявила о прекращении поддержки Chrome на Windows 7, и пока неизвестно, как со старой операционной системой будут работать другие программы, это касается и Windows 8.1.

По всей вероятности, многие приложения просто перестанут работать, и это может создать большие проблемы в некоторых случаях. Если Valve, например, решит прекратить поддержку Steam для Windows 7, это означает проблемы для некоторых геймеров.

К теме Google Chrome перестанет поддерживать Windows 7 и Windows 8: когда это произойдет

Так или иначе, пока пользователи Windows 7 оказались в лучшем положении как минимум на ближайшие два года, поскольку для версии 8.1 никто не намерен оказывать расширенную поддержку ни на бесплатной, ни на коммерческой основе.