Корпорація вклала великі кошти в розробника OpenAI, а тепер збирається використати його технологію на повну. Раніше стало відомо про інтеграцію нейромережі ChatGPT в пошукову систему Bing та в основний продукт Microsoft – операційну систему Windows.

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Що відомо

Microsoft експериментує з інтеграцією технології мовного штучного інтелекту OpenAI в свої додатки Word, PowerPoint і Outlook. Судячи з повідомлень джерел, компанія вже додала невідому версію GPT-моделі OpenAI, що генерує текст, у Word – а саме в його функцію автозаповнення. Але це лише початок, адже інтеграція начебто буде значно глибшою.

Microsoft уже використовує технологію GPT OpenAI для поліпшення результатів пошуку в Outlook, щоб користувачі могли знайти те, що вони шукають, без необхідності шукати за ключовими словами в електронних листах.

Компанія також начебто перевіряла, як ці моделі штучного інтелекту можуть пропонувати відповіді на електронні листи або рекомендувати зміни в документах, щоб покращити текст у Word .

. Outlook зможе складати цілі електронні листи на основі простих запитів. Наприклад, поштовий сервіс напише листа вашим колегам, пояснюючи, що ви захворіли, лише на основі запиту "напишіть електронного листа моїй команді, пояснюючи, що я захворів".

У PowerPoint Microsoft може використовувати ці моделі для генерування зображень за допомогою нейромережі Dall-E 2 від OpenAI, підписів до слайдів тощо.

Компанія вже використовує різні види штучного інтелекту в своїх додатках для підвищення продуктивності. Microsoft Teams використовує ШІ для поліпшення відлуння, переривань і акустики, а два роки тому Microsoft створила автоматичне доповнення коду з використанням GPT-3 на основі ШІ. Microsoft Editor також покращує якість написання текстів, використовуючи ШІ для перевірки орфографії, граматики та прогнозування тексту.