Корпорация вложила большие средства в разработчика OpenAI, а теперь собирается использовать его технологию по полной. Ранее стало известно об интеграции нейросети ChatGPT в поисковую систему систему Bing и в основной продукт Microsoft – операционную систему Windows.

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Что известно

Microsoft экспериментирует с интеграцией технологии речевого искусственного интеллекта OpenAI в свои приложения Word, PowerPoint и Outlook. Судя по сообщениям источников, компания уже добавила неизвестную версию генерирующей текст GPT-модели OpenAI в Word – а именно в его функцию автозаполнения. Но это только начало, ведь интеграция якобы будет гораздо глубже.

Microsoft уже использует технологию GPT OpenAI для улучшения результатов поиска в Outlook, чтобы пользователи могли найти то, что они ищут, без необходимости искать ключевые слова в электронных письмах.

Компания также проверяла, как эти модели искусственного интеллекта могут предлагать ответы на электронные письма или рекомендовать изменения в документах, чтобы улучшить текст в Word .

. Outlook сможет составлять целые электронные письма на основе простых запросов. Например, почтовый сервис напишет письмо вашим коллегам, объясняя, что вы заболели, только на основе запроса "напишите электронное письмо моей команде, объясняя, что я заболел".

В PowerPoint Microsoft может использовать эти модели для создания изображений с помощью нейросети Dall-E 2 от OpenAI, подписей к слайдам и прочего.

Компания уже использует разные виды искусственного интеллекта в своих приложениях для повышения производительности. Microsoft Teams использует ИИ для улучшения эха, прерываний и акустики, а два года назад Microsoft создала автоматическое дополнение кода с использованием GPT-3 на основе ИИ. Microsoft Editor также улучшает качество написания текстов, используя ИИ для проверки орфографии, грамматики и прогнозирования текста.