Microsoft випустила безплатну програму, яка виявилась осередком прихованих функцій і шпигунства

Безкоштовну програму Microsoft Bing Wallpaper для Windows дуже швидко назвали "шкідливим застосунком на межі". Все через виявлені в ній приховані функції, про які компанія не попередила, і які фактично шпигують за користувачами, збираючи дані, які абсолютно не потрібні для заявленої функціональності.

Програма існує, щоб просувати інші продукти Microsoft

Кілька днів тому Microsoft випустила додаток Bing Wallpaper у Microsoft Store для Windows 10 і 11. Згодом оглядачі й дослідники назвали його шкідливим програмним забезпеченням, замаскованим під невеликий додаток для налаштування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Рафаеля Ріверу, програміста із Редмонда, Вашингтон, який занурився в код Bing Wallpaper і виявив там багато цікавих речей.

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Опис додатка в Microsoft Store небагатослівний. Він лише обіцяє "колекцію красивих зображень з усього світу", яка щодня оновлюватиме ваші шпалери. Звучить гарно. Однак під капотом ховається чимало прихованих практик.

Окрім "прослуховування" файлів cookie вашого браузера (Chrome, Firefox і, звісно ж, власний браузер Microsoft Edge) та засобів відслідковування геолокації, програма встановлює візуальний пошук Bing і з самого початку досить агресивно рекламує пошукову систему від Microsoft.

Bing Wallpaper також спробує змінити налаштування вашого браузера, рекомендуючи пошук, який "повертає час і гроші" для тих, хто використовує Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox і, що дещо дивно, Internet Explorer.

І це не був би продукт Microsoft, якби він не намагався встановити Microsoft Edge як браузер за замовчуванням.

Якщо ваш браузер за замовчуванням не Microsoft Edge, новий додаток для шпалер у якийсь момент запустить той браузер, який ви встановили для себе базовим, і відкриє нову вкладку з твердженням, що "ви вже встановили розширення Microsoft Bing Search" і все, що вам залишилося зробити, це ввімкнути його в налаштуваннях розширення. Таким чином програма самостійно завантажує та встановлює розширення до вашого браузера.

Наразі компанія не давала жодних коментарів із цього приводу, але така практика нагадує агресивний маркетинг середини 2000-х, коли разом із якоюсь програмою ви отримувати купу прихованих додатків, надбудови до браузерів та купу іншого непотребу, яку доводилося видаляти довше, ніж встановлювати. Для такої компанії, як Microsoft це вельми дивна й ганебна практика.