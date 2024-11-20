Деталі та характеристики

Пристрій Link розроблений як компактний, безвентиляторний і простий у використанні хмарний ПК для ваших локальних моніторів і периферійних пристроїв. Він має стати ідеальним компаньйоном для Windows 365 від Microsoft, яка дозволяє компаніям переводити співробітників на віртуальні машини, що існують у хмарі та можуть безпечно транслюватися на різні пристрої, повідомляє 24 Канал з посиланням на Microsoft.

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Ми хочемо зробити доступ до хмарного ПК максимально простим і ефективним. Наша мета полягає в тому, щоб сам пристрій був максимально прозорим, тому ми мінімізували для вас кроки від налаштування до входу в систему, передачі та переходу,

– каже керівник підрозділу Windows і Surface у Microsoft Паван Давулурі.

Такому комп'ютеру вентилятори та великі розміри дійсно не потрібні, адже фактично він використовується лише для прийому відеоряду. Ви не встановлюєте операційну систему Windows на комп'ютер, так само, як і програми. Все відбувається в хмарі на потужних серверах компанії, а ви отримуєте до них віддалений доступ через інтернет. Таким чином, Link – це лише своєрідний прийомник, до якого вам потрібно підключити ваш монітор, клавіатуру та мишу.

Це вельми зручно, якщо ви хочете дати доступ до корпоративних даних новому працівникові, швидко його забрати, внести якісь зміни тощо. Працівник тим часом може зайти на свій персональний Windows-акаунт з будь-якого комп'ютера, а не лише з конкретного.

Презентаційний ролик Windows 365 Link: відео

А що по конфіденційності

Компанія обіцяє, що Windows 365 Link є безпечним за своєю конструкцією, використовуючи всі попередні напрацювання корпорації щодо блокування Windows і навіть консолі Xbox, щоб захистити її від хакерів. Це означає, що вона не запускатиме нічого локального на пристрої. Девід Вестон, віцепрезидент з корпоративної та операційної безпеки Microsoft, називає хмарну Windows "суперзахищеною".

Link також вважатиметься одним із пристроїв сімейства Copilot Plus від Microsoft. Досі це стосувалося лише лінійки ноутбуків від різних виробників. Copilot Plus – це пристосовані до штучного інтелекту комп'ютери, які мають вбудовані ШІ функції, наприклад, кнопки для швидкого виклику помічника.

Windows 365 Link зараз перебуває в режимі попереднього перегляду і стане доступним на деяких ринках за ціною 349 доларів у квітні 2025 року.



Windows 365 Link / Фото Microsoft

Залізо

Link завантажується за лічені секунди, може миттєво виходити зі сну і використовує власні чипи для обробки відео для Microsoft Teams або Webex від Cisco. Microsoft поки що не розкриває повних специфікацій Windows 365 Link, але пристрій буде оснащений процесором Intel, який поки що не розголошується, 8 гігабайтами оперативної пам'яті та 64 гігабайтами пам'яті для зберігання даних.

Внутрішні компоненти насправді не мають жодного значення, оскільки він розроблений як портал до більш потужного хмарного комп'ютера. Таким чином, тут немає відеокарти, нейронного чипа, та інших важливих компонентів, типових для комп'ютерів.

Він має два порти USB-A 3.2 і один порт USB-C 3.2 на задній панелі, а також по одному порту DisplayPort і HDMI та можливість підключення до мережі Ethernet. На передній панелі є один порт USB-A 3.2, а для бездротового підключення Microsoft також передбачила модулі Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3.