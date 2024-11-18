Нові деталі

В оновленій версії заяви додано більше антимонопольних претензій до компанії OpenAI, а також згадується корпорація Microsoft, як ще один відповідач. Крім того, новими позивачами тепер є власна ШІ-компанія Маска xAI та Шивон Зіліс, колишня членкиня Ради директорів OpenAI та матір трьох його дітей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

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Спочатку Маск подав до місцевого суду на OpenAI в березні, звинувативши засновників Сема Альтмана і Грега Брокмана в тому, що вони відвернулися від некомерційної місії організації, об'єднавшись із Microsoft.

У червні він відкликав позов.

Згодом знову подав його, але вже до федерального суду.

Маск був одним із перших інвесторів OpenAI та одним із засновників організації. Одним із аргументів, які висував мільярдер, було те, що його "зрадив пан Альтман і його спільники". У відповідь на позов OpenAI опублікувала в блозі старі електронні листи з 2015 по 2018 рік, з яких ставало зрозуміло, що Маск особисто брав участь у плануванні майбутньої комерціалізації компанії. Він хотів отримати мажоритарний пакет акцій, контроль над первинною радою директорів і посаду генерального директора, пропонуючи об'єднати OpenAI з Tesla.

Маск покинув OpenAI у 2018 році, ще до того, як Microsoft інвестувала в дослідження компанії свій перший мільярд. Зараз її інвестиції перевалили за 13 мільярдів, а Маск, як виявилось, увесь цей час зберігав велику образу на нинішнього CEO Сема Альтмана за те, що не зміг отримати контроль над діяльністю компанії.

Зараз OpenAI, як повідомляють інсайдери, повноцінно взялася за перехід до суто комерційної діяльності – перетворення з дослідницької організації, що працювала на благо людства, на повноцінну акціонерну компанію. Хоча керівництво поки що не давало з цього приводу коментарів, ми вже маємо багато витоків від різних джерел, які підтверджують, що OpenAI вже зробила кроки для завершення своєї трансформації.