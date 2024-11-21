Программа существует, чтобы продвигать другие продукты Microsoft

Несколько дней назад Microsoft выпустила приложение Bing Wallpaper в Microsoft Store для Windows 10 и 11. Впоследствии обозреватели и исследователи назвали его вредоносным программным обеспечением, замаскированным под небольшое приложение для настройки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Рафаэля Риверу, программиста из Редмонда, Вашингтон, который погрузился в код Bing Wallpaper и обнаружил там много интересных вещей.

Смотрите также Microsoft выпустит аналог Mac mini, который будет транслировать Windows из облака

Описание приложения в Microsoft Store немногословно. Он лишь обещает "коллекцию красивых изображений со всего мира", которая ежедневно будет обновлять ваши обои. Звучит красиво. Однако под капотом скрывается немало скрытых практик.

Кроме "прослушивания" файлов cookie вашего браузера (Chrome, Firefox и, конечно же, собственный браузер Microsoft Edge) и средств отслеживания геолокации, программа устанавливает визуальный поиск Bing и с самого начала достаточно агрессивно рекламирует поисковую систему от Microsoft.

Bing Wallpaper также попытается изменить настройки вашего браузера, рекомендуя поиск, который "возвращает время и деньги" для тех, кто использует Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox и, что несколько странно, Internet Explorer.

И это не был бы продукт Microsoft, если бы он не пытался установить Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию.

Если ваш браузер по умолчанию не Microsoft Edge, новое приложение для обоев в какой-то момент запустит тот браузер, который вы установили для себя базовым, и откроет новую вкладку с утверждением, что "вы уже установили расширение Microsoft Bing Search" и все, что вам осталось сделать, это включить его в настройках расширения. Таким образом программа самостоятельно загружает и устанавливает расширение в ваш браузер.

Сейчас компания не давала никаких комментариев по этому поводу, но такая практика напоминает агрессивный маркетинг середины 2000-х, когда вместе с какой-то программой вы получали кучу скрытых приложений, надстройки к браузерам и кучу другого хлама, которую приходилось удалять дольше, чем устанавливать. Для такой компании, как Microsoft это весьма странная и позорная практика.