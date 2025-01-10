Роботу сервісів порталу ЄДР відновлено після російської кібератаки

Міністерство юстиції України повідомило про відновлення роботи всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної хакерської атаки з боку Росії.

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Згідно із заявою, опублікованою на офіційній сторінці Мін'юсту, на порталі знову доступні такі послуги, як безплатний пошук інформації в реєстрі, формування витягів, отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу, а також доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу, повідомляє 24 Канал.

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Ми розуміємо, наскільки важливим є безперебійний доступ до державних послуг для кожного з вас. Фахівці ДП Національні інформаційні системи спільно з Кібердепартаментом Служба безпеки України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України та Кіберполіція продовжують працювати над посиленням захисту реєстрів, щоб гарантувати вам стабільну роботу сервісів,

– написали у міністерстві.

Раніше також повідомлялося про відновлення роботи реєстру актів цивільного стану, витягів про місце проживання дітей та соціальні виплати, даних про місце проживання дітей, "Зимової єПідтримки" для дітей, реєстру довіреностей, спадкового реєстру, реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів та багатьох інших.

Нагадаємо, росіяни влаштували наймасштабнішу кібератаку на держреєстри України у грудні 2024 року. Міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила 20 грудня, що загрози невідворотності функціонування реєстрів немає.

Розслідування атаки наразі продовжується, остаточних висновків іще немає. 23 грудня у Верховній Раді назвали можливі способи кібератаки на державні реєстри України. Можливі способи атаки включають фішинг та підкуп працівників з доступом до реєстрів. Олександр Федієнко, голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив тоді, що атака була добре підготовленою та здійснена з облікового запису найвищого рівня.