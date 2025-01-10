Детали

Согласно заявлению, опубликованному на официальной странице Минюста, на портале снова доступны такие услуги, как бесплатный поиск информации в реестре, формирование выписок, получение результатов админуслуг по коду доступа, а также доступ государственных органов к сведениям из реестра через идентификаторы доступа, сообщает 24 Канал.

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Мы понимаем, насколько важным является бесперебойный доступ к государственным услугам для каждого из вас. Специалисты ГП Национальные информационные системы совместно с Кибердепартаментом Служба безопасности Украины, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины и Киберполиция продолжают работать над усилением защиты реестров, чтобы гарантировать вам стабильную работу сервисов,

– написали в министерстве.

Ранее также сообщалось о возобновлении работы реестра актов гражданского состояния, выписок о месте проживания детей и социальных выплатах, данных о месте проживания детей, "Зимней еПоддержки" для детей, реестра доверенностей, наследственного реестра, реестра специальных бланков нотариальных документов и многих других.

Напомним, россияне устроили самую масштабную кибератаку на госреестры Украины в декабре 2024 года. Министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила 20 декабря, что угрозы неотвратимости функционирования реестров нет.

Расследование атаки пока продолжается, окончательных выводов еще нет. 23 декабря в Верховной Раде назвали возможные способы кибератаки на государственные реестры Украины. Возможные способы атаки включают фишинг и подкуп работников с доступом к реестрам. Александр Федиенко, председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил тогда, что атака была хорошо подготовленной и осуществлена с учетной записи высокого уровня.